এক ক্লিকে HedgeDoc স্থাপন করুন।
টিমগুলির জন্য একটি ওপেন-সোর্স রিয়েল-টাইম সহযোগী মার্কডাউন এডিটর, যা একসাথে নথি লিখতে, পর্যালোচনা করতে এবং শেয়ার করতে সাহায্য করে।
HedgeDoc-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
HedgeDoc দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
HedgeDoc হলো একটি ওপেন-সোর্স কোলাবোরেটিভ মার্কডাউন এডিটর, যেখানে একাধিক ব্যক্তি লাইভ কার্সার ট্র্যাকিং এবং ইনস্ট্যান্ট সিঙ্ক্রোনাইজেশন সহ একই ডকুমেন্ট একসাথে লিখতে ও এডিট করতে পারে। বেসিক মার্কডাউন ছাড়াও, এটি মারমেইড (Mermaid) এবং প্ল্যান্টইউএমএল (PlantUML) এর মাধ্যমে এম্বেডেড ডায়াগ্রাম, ক্যাট্যাক্স (KaTeX) এর মাধ্যমে গণিতের সূত্র, ১০০টিরও বেশি ভাষার জন্য সিনট্যাক্স-হাইলাইটেড কোড ব্লক এবং একটি প্রেজেন্টেশন মোড সমর্থন করে যা যেকোনো নোটকে স্লাইড ডেকে পরিণত করে।
আপনার ভিপিএস-এ (VPS) HedgeDoc সেলফ-হোস্ট করলে সংবেদনশীল ডকুমেন্টেশন, অভ্যন্তরীণ আর্কিটেকচার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত এবং মালিকানাধীন নোট আপনার নিজস্ব অবকাঠামোর মধ্যেই সুরক্ষিত থাকে — কোনো প্রতি-ব্যবহারকারী ফি নেই, তৃতীয় পক্ষের ডেটা অ্যাক্সেস নেই এবং এন্টারপ্রাইজ পরিবেশের জন্য LDAP, OAuth এবং SAML সহ অথেন্টিকেশন পদ্ধতির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে।
HedgeDoc-এর মূল ফিচারগুলো
রিয়েল-টাইম কোলাবোরেশন
একাধিক লেখক লাইভ কার্সার পজিশন এবং তাৎক্ষণিক আপডেট সহ একই নথি একসাথে সম্পাদনা করেন, যার ফলে মার্জ দ্বন্দ্ব ছাড়াই দূরবর্তী দলগুলি সিঙ্ক্রোনাইজড থাকে।
চিত্র ও গণিত
মারমেইড, গ্রাফভিজ এবং প্ল্যান্টইউএমএল ডায়াগ্রাম KaTeX গণিত এক্সপ্রেশনের পাশাপাশি সরাসরি মার্কডাউনে এম্বেড করুন, যা হেজডককে প্রযুক্তিগত এবং একাডেমিক ডকুমেন্টেশনের জন্য আদর্শ করে তোলে।
উপস্থাপন মোড
যেকোনো মার্কডাউন ডকুমেন্টকে এক ক্লিকেই একটি স্লাইড ডেকে রূপান্তর করুন, অভ্যন্তরীণ আলোচনা এবং ডেমোর জন্য আলাদা প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যারের প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
নমনীয় অনুমতি
ডকুমেন্টগুলি সর্বজনীন, সুরক্ষিত বা ব্যক্তিগত হিসাবে সেট করুন এবং কে দেখতে, মন্তব্য করতে বা সম্পাদনা করতে পারবে তা নিয়ন্ত্রণ করুন — উন্মুক্ত কমিউনিটি উইকি থেকে গোপনীয় অভ্যন্তরীণ স্পেকস পর্যন্ত।
Enterprise Auth সাপোর্ট
LDAP, OAuth প্রদানকারী, SAML, এবং স্থানীয় অ্যাকাউন্টগুলির সাথে একীভূত করুন যাতে দলগুলি আলাদা পাসওয়ার্ড পরিচালনা করার প্রয়োজন ছাড়াই তাদের বিদ্যমান কর্পোরেট শংসাপত্র ব্যবহার করে সাইন ইন করতে পারে।
কেন Hostinger-এ HedgeDoc রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।