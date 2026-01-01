এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে PigeonPod স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড পডকাস্ট ফিড জেনারেটর যা ইউটিউব এবং বিলিবিলি চ্যানেলগুলিকে যেকোনো পডকাস্ট অ্যাপের জন্য সাবস্ক্রাইবযোগ্য আরএসএস ফিডে রূপান্তর করে।
PigeonPod-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
PigeonPod দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
PigeonPod হল একটি স্ব-হোস্টেড পডকাস্ট ফিড জেনারেটর যা YouTube চ্যানেল, প্লেলিস্ট, ভিডিও এবং বিলিবিলি কন্টেন্টকে স্ট্যান্ডার্ড RSS পডকাস্ট ফিডে রূপান্তরিত করে। PigeonPod-এর মধ্যে যেকোনো YouTube চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন এবং এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অডিও বা ভিডিও হিসাবে নতুন পর্ব ডাউনলোড করে, একটি পাসওয়ার্ড-সুরক্ষিত RSS ফিড তৈরি করে যা যেকোনো পডকাস্ট ক্লায়েন্ট — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — সরাসরি সাবস্ক্রাইব করতে পারে।
ব্রাউজার এক্সটেনশন বা ম্যানুয়াল ওয়ার্কঅ্যারাউন্ডের বিপরীতে, PigeonPod আপনার নিজের সার্ভারে সম্পূর্ণ পাইপলাইন পরিচালনা করে: সাবস্ক্রাইব করা, yt-dlp এর মাধ্যমে ডাউনলোড করা, ffmpeg এর মাধ্যমে ট্রান্সকোডিং, ফিড জেনারেশন এবং RSS পরিবেশন। সমস্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ডকার ইমেজের মধ্যে একত্রিত করা হয়েছে — ইনস্টল বা কনফিগার করার জন্য আর কিছুই নেই।
PigeonPod-এর মূল ফিচারগুলো
YouTube এবং Bilibili আমদানি
ইউটিউব চ্যানেল, প্লেলিস্ট এবং ব্যক্তিগত ভিডিওতে, অথবা বিলিবিলি চ্যানেল এবং প্লেলিস্টে সাবস্ক্রাইব করুন — PigeonPod নতুন আপলোডগুলি ট্র্যাক করে এবং সেগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিঙ্ক করে।
স্ট্যান্ডার্ড আরএসএস ফিড আউটপুট
পাসওয়ার্ড-সুরক্ষিত আরএসএস ফিড তৈরি করে যা যেকোনো পডকাস্ট অ্যাপ সাবস্ক্রাইব করতে পারে, আপনার ইউটিউব সাবস্ক্রিপশনগুলিকে আপনার নিয়মিত পডকাস্ট শোনার ওয়ার্কফ্লোতে নিয়ে আসে।
অডিও এবং ভিডিও গুণমান নিয়ন্ত্রণ
প্রতিটি ফিডের জন্য আউটপুট ফরম্যাট, বিটরেট এবং গুণমান কনফিগার করুন যাতে আপনি শোনার জন্য কমপ্যাক্ট অডিও-অনলি ফাইল অথবা দেখার জন্য সম্পূর্ণ ভিডিও পান — পুনরায় ডাউনলোড না করেই।
পর্বের ফিল্টার এবং সীমা
কীওয়ার্ড ফিল্টার, সময়সীমা এবং প্রতিটি ফিডের জন্য পর্বের সংখ্যা সীমা সেট করুন যাতে সাবস্ক্রিপশনগুলি আপনার পছন্দের বিষয়বস্তুর উপর কেন্দ্রীভূত থাকে।
S3 এবং স্থানীয় স্টোরেজ
ডাউনলোড করা পর্বগুলি VPS ভলিউমে সংরক্ষণ করুন অথবা বড় লাইব্রেরির জন্য সেগুলিকে যেকোনো S3-সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিষেবাতে — MinIO, Cloudflare R2, অথবা AWS S3 — রুট করুন।
কেন Hostinger-এ PigeonPod রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।