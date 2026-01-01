এক ক্লিকে Redpanda Console স্থাপন করুন।
কাফকা এবং রেডপান্ডা ক্লাস্টার, টপিক, কনজিউমার গ্রুপ এবং লাইভ মেসেজ স্ট্রিম পরিচালনার জন্য ডেভেলপার-বান্ধব ওয়েব ইউআই।
Redpanda Console-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Redpanda Console দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
রেডপান্ডা কনসোল হল একটি ওপেন-সোর্স ওয়েব ইউআই যা রেডপান্ডা ডেটা দ্বারা কাফকা-সামঞ্জস্যপূর্ণ স্ট্রিমিং ক্লাস্টারগুলি পরিদর্শন ও পরিচালনার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি একটি একক ইন্টারফেসের মাধ্যমে টপিক, পার্টিশন, অফসেট, কনজিউমার গ্রুপ, স্কিমা, এসিএল এবং লাইভ মেসেজ পেলোড প্রকাশ করে, যেখানে JSON, Avro, Protobuf, এবং MessagePack ডিকোডিংয়ের জন্য বিল্ট-ইন সমর্থন রয়েছে।
এই ওয়ান-ক্লিক ডিপ্লয়মেন্ট একটি এমবেডেড রেডপান্ডা ব্রোকারের সাথে কনসোল সরবরাহ করে, যাতে কন্টেইনার শুরু হওয়ার সাথে সাথেই আপনি একটি কার্যকরী কাফকা-এপিআই এন্ডপয়েন্ট, স্কিমা রেজিস্ট্রি এবং অ্যাডমিন এপিআই পান। আপনার নিজের ভিপিএস-এ সেলফ-হোস্টিং ইভেন্ট ডেটা, গ্রাহকের পেলোড এবং স্ট্রিম মেটাডেটা সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, কোনো প্রতি-ব্রোকার SaaS ফি ছাড়াই।
Redpanda Console-এর মূল ফিচারগুলো
লাইভ মেসেজ ভিউয়ার
JSON, Avro, এবং Protobuf পেলোডের জন্য টাইম-ট্র্যাভেল, সার্চ এবং প্রতি-ফিল্ড ডিকোডিং সহ যেকোনো টপিক থেকে রিয়েল টাইমে রেকর্ড স্ট্রিম করুন।
বিষয় ব্যবস্থাপনা
টপিক তৈরি করুন, কনফিগার করুন এবং মুছে ফেলুন, রিটেনশন এবং পার্টিশন সেটিংস এডিট করুন এবং সরাসরি ব্রাউজার থেকে টেস্ট মেসেজ তৈরি করুন।
ভোক্তা গোষ্ঠীর অন্তর্দৃষ্টি
গ্রুপ সদস্যদের, প্রতিটি পার্টিশনের জন্য ল্যাগ, এবং অফসেটগুলি পরিদর্শন করুন যাতে আপনি CLI টুলস ঘাঁটাঘাঁটি না করেই আটকে থাকা কনজিউমারদের ডিবাগ করতে পারেন।
স্কিমা রেজিস্ট্রি অন্তর্নির্মিত
Avro, JSON Schema, এবং Protobuf বিষয়গুলি ব্রাউজ করুন, সংস্করণ ইতিহাস দেখুন, এবং পরিবর্তনগুলি প্রচার করার আগে সামঞ্জস্যতা পরীক্ষা করুন।
অন্তর্নির্মিত Redpanda ব্রোকার
একটি সম্পূর্ণ কনফিগার করা রেডপান্ডা ব্রোকার সহ আসে যা Kafka API, Schema Registry, এবং Admin API উন্মুক্ত করে তাৎক্ষণিক পরীক্ষার জন্য।
কাফকা API সামঞ্জস্যপূর্ণ
আপনার বিদ্যমান ব্রোকারগুলির দিকে নির্দেশ করে কনসোলকে যেকোনো বাহ্যিক Kafka, Confluent Cloud, MSK, অথবা Redpanda ক্লাস্টারের সাথে সংযুক্ত করুন।
কেন Hostinger-এ Redpanda Console রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।