এক ক্লিকে চ্যাটপ্যাড এআই স্থাপন করুন।
গোপনীয়তা-কেন্দ্রিক চ্যাটজিপিটি ইন্টারফেস যা কোনো ট্র্যাকিং বা ডেটা সংগ্রহ ছাড়াই সমস্ত কথোপকথন স্থানীয়ভাবে সংরক্ষণ করে।
Chatpad AI-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Chatpad AI দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Chatpad AI হলো OpenAI-এর GPT মডেলগুলোর জন্য একটি পরিচ্ছন্ন, ওপেন-সোর্স ওয়েব ইন্টারফেস যা প্রতিটি কথোপকথন এবং API কী (key) এক্সটার্নাল সার্ভারে না রেখে ব্রাউজারের লোকাল স্টোরেজে সংরক্ষণ করে। এখানে কোনো ট্র্যাকিং, কোনো কুকিজ এবং কোনো সার্ভার-সাইড লগিং নেই — আপনার প্রম্পট এবং প্রতিক্রিয়া সরাসরি আপনার ব্রাউজার থেকে OpenAI API-তে যায় এবং অন্য কোথাও নয়।
Chatpad AI সেলফ-হোস্টিং করলে দলগুলো কোম্পানির অবকাঠামোতে একটি শেয়ার্ড, সর্বদা উপলব্ধ ChatGPT ইন্টারফেস পায়, যা API ব্যবহারের বিলিং কেন্দ্রীভূত করে এবং OpenAI-এর কনজিউমার সার্ভিসের প্রাপ্যতা বা নীতি পরিবর্তন থেকে স্বাধীনভাবে নির্ভরযোগ্য অ্যাক্সেস প্রদান করে।
Chatpad AI-এর মূল ফিচারগুলো
স্থানীয় ডেটা স্টোরেজ
সমস্ত কথোপকথন এবং API কী আপনার ব্রাউজারের স্থানীয় স্টোরেজে থাকে, তাই কোনো তৃতীয় পক্ষের পরিষেবা আপনার প্রম্পট বা প্রতিক্রিয়া দেখতে পায় না।
কোন অ্যাকাউন্ট আবশ্যক নয়
আপনার OpenAI API কী সেটিংসে যোগ করুন এবং অবিলম্বে চ্যাট করা শুরু করুন — কোনো সাইন-আপ নেই, কোনো সাবস্ক্রিপশন নেই, আপনার কর্মপ্রবাহে কোনো ব্যবহারের সতর্কতা বাধা দেবে না।
কথোপকথন এক্সপোর্ট
ফাইল হিসাবে কথোপকথন রপ্তানি এবং আমদানি করুন যাতে আপনি গুরুত্বপূর্ণ চ্যাটগুলির ব্যাক আপ নিতে পারেন অথবা ডিভাইস পরিবর্তন করার পরে সেগুলি চালিয়ে যেতে পারেন।
পরিষ্কার ফোকাসড ইন্টারফেস
একটি বিভ্রান্তিমুক্ত নকশা প্রিমিয়াম আপসেল এবং ফিচার গেটগুলি সরিয়ে দেয়, কথোপকথনের উপর সম্পূর্ণ মনোযোগ ধরে রাখে।
মাল্টি-মডেল সাপোর্ট
একই ইন্টারফেস থেকে টুল পরিবর্তন না করেই GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo, এবং অন্যান্য OpenAI মডেলগুলির মধ্যে স্যুইচ করুন।
কেন Hostinger-এ Chatpad AI রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।