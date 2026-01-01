এক ক্লিকে Kimai স্থাপন করুন।
ফ্রিল্যান্সার, এজেন্সি এবং টিমের জন্য বিলেবল আওয়ার লগ করতে এবং ইনভয়েস জেনারেট করার জন্য একটি ফ্রি ও ওপেন-সোর্স টাইম ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্ম।
Kimai-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Kimai দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Kimai হলো একটি পরিপক্ক ওপেন-সোর্স টাইম ট্র্যাকিং অ্যাপ্লিকেশন যা ফ্রিল্যান্সার, এজেন্সি এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিলেবল আওয়ার লগ করতে, ক্লায়েন্ট প্রজেক্ট পরিচালনা করতে এবং নির্ভুল ইনভয়েস তৈরি করতে একটি নির্ভরযোগ্য উপায় দেয়। একটি ক্লিন ওয়েব ইন্টারফেস, মাল্টি-ইউজার সাপোর্ট এবং রোল-ভিত্তিক পারমিশন সহ, এটি একজন একক ডেভেলপার থেকে শুরু করে যারা তাদের নিজস্ব সময় ট্র্যাক করে এবং অনেক ক্লায়েন্টের জন্য ডজনখানেক টিম সদস্য সমন্বয়কারী একটি এজেন্সি পর্যন্ত স্কেল করতে পারে।
SaaS টাইম ট্র্যাকিং টুলগুলির বিপরীতে যা প্রতি সিট অনুযায়ী চার্জ করে, আপনার নিজস্ব VPS-এ Kimai স্ব-হোস্ট করার অর্থ হলো কোনো পুনরাবৃত্ত সাবস্ক্রিপশন খরচ নেই এবং আপনার সময় রেকর্ড ও বিলিং ডেটার সম্পূর্ণ মালিকানা। এই টেমপ্লেটে টেকসই, প্রোডাকশন-রেডি স্টোরেজের জন্য MySQL অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
Kimai-এর মূল ফিচারগুলো
বিলযোগ্য ঘন্টা ট্র্যাকিং
সঠিক বিলিং রেকর্ডের জন্য যেকোনো ক্লায়েন্ট, প্রকল্প বা কার্যকলাপের বিপরীতে টাইমার শুরু ও বন্ধ করুন অথবা ম্যানুয়ালি ঘন্টা প্রবেশ করান।
চালান তৈরি
আলাদা টুলে এক্সপোর্ট না করেই ট্র্যাক করা সময় এন্ট্রি থেকে সরাসরি ইনভয়েস তৈরি করুন।
বিস্তারিত প্রতিবেদন
ব্যবহারকারী, প্রকল্প, ক্লায়েন্ট, অথবা তারিখের পরিসর দ্বারা রিপোর্ট ফিল্টার করুন যাতে ব্যবহার বোঝা যায় এবং ক্লায়েন্ট বিলিং সমর্থন করা যায়।
প্লাগইন প্রসারণযোগ্যতা
কাস্টম ওয়ার্কফ্লো, ইন্টিগ্রেশন এবং অতিরিক্ত এক্সপোর্ট ফরম্যাটের জন্য কমিউনিটি প্লাগইন ব্যবহার করে কিমাইকে প্রসারিত করুন।
কেন Hostinger-এ Kimai রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।