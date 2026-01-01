এক ক্লিকে LanguageTool স্থাপন করুন।
২৫টিরও বেশি ভাষার জন্য ওপেন-সোর্স ব্যাকরণ, শৈলী এবং বানান পরীক্ষক, যা একটি ব্যক্তিগত স্ব-হোস্টেড REST API হিসাবে পরিবেশিত।
LanguageTool-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
LanguageTool দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
LanguageTool হল একটি ব্যাপক ওপেন-সোর্স প্রুফরিডিং সার্ভার যা একটি সাধারণ RESTful HTTP API-এর মাধ্যমে ২৫টিরও বেশি ভাষায় ব্যাকরণ, শৈলী, বিরামচিহ্ন এবং বানান ত্রুটি ধরে। এটি সাধারণ বানান পরীক্ষা ছাড়িয়ে জটিল ব্যাকরণগত সমস্যা সনাক্ত করতে অনেক দূর যায়, এটিকে Grammarly-এর মতো ক্লাউড ব্যাকরণ পরিষেবাগুলির একটি গোপনীয়তা-বান্ধব বিকল্প করে তোলে।
এটি একটি API-শুধুমাত্র পরিষেবা যেখানে কোনো ঐতিহ্যবাহী ওয়েব UI নেই। ক্লায়েন্টরা — ব্রাউজার এক্সটেনশন, LibreOffice প্লাগইন, কোড এডিটর এবং কাস্টম অ্যাপ্লিকেশন — আপনার ডিপ্লয়মেন্ট URL-এর দিকে নির্দেশ করে এবং সরাসরি /v2/check এন্ডপয়েন্টকে কল করে। সেলফ-হোস্টিং মানে লিখিত বিষয়বস্তু আপনার পরিকাঠামো ছেড়ে যায় না, যা আইনি, চিকিৎসা বা সংবেদনশীল ব্যবসায়িক নথির জন্য অপরিহার্য।
LanguageTool-এর মূল ফিচারগুলো
২৫+ ভাষার সাপোর্ট
একটি একক পরিষেবা থেকে ইংরেজি, স্প্যানিশ, ফরাসি, জার্মান, পর্তুগিজ, ডাচ, পোলিশ এবং আরও অনেক ভাষার ব্যাকরণ ও শৈলী পরীক্ষা করুন।
গভীর ব্যাকরণ যাচাই
জটিল ব্যাকরণগত ত্রুটি, শৈলীগত সমস্যা এবং বিভ্রান্তিকর শব্দগুলি সনাক্ত করুন যা সাধারণ বানান পরীক্ষকগুলি ধরতে পারে না।
REST API ইন্টিগ্রেশন
একটি সহজবোধ্য /v2/check HTTP এন্ডপয়েন্ট ব্যবহার করে যেকোনো অ্যাপ্লিকেশন, সিএমএস, বা এডিটরে ব্যাকরণ পরীক্ষা সংহত করুন।
এন-গ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল
সাধারণত বিভ্রান্তিকর শব্দ এবং বাক্যাংশের উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত সনাক্তকরণের জন্য ঐচ্ছিক এন-গ্রাম মডেলগুলি সক্ষম করুন।
কনফিগারযোগ্য রিসোর্স
আপনার প্রত্যাশিত অনুরোধের পরিমাণের জন্য থ্রুপুটের বিপরীতে মেমরি ব্যবহারের ভারসাম্য বজায় রাখতে স্থাপনার সময় জাভা হিপের আকার সামঞ্জস্য করুন।
কেন Hostinger-এ LanguageTool রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।