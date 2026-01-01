এক ক্লিকেই হোম গ্যালারি স্থাপন করুন।
সদৃশ চিত্র অনুসন্ধান, মুখ শনাক্তকরণ এবং ভূ-অবস্থান অনুসন্ধান সুবিধা সহ স্ব-হোস্ট করা ব্রাউজার-ভিত্তিক ছবি ও ভিডিও গ্যালারি।
Home Gallery-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Home Gallery দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
হোম গ্যালারি হল ব্যক্তিগত ছবি এবং ভিডিও আর্কাইভের জন্য একটি ওপেন-সোর্স স্ব-হোস্টেড ওয়েব গ্যালারি। এটি আপনার মিডিয়া ডিস্কে সূচীবদ্ধ করে, EXIF মেটাডেটা বের করে, মাল্টি-রেজোলিউশন প্রিভিউ তৈরি করে এবং একটি দ্রুত অন্তহীন-স্ক্রল ব্রাউজার অভিজ্ঞতা প্রদান করে যা ফোন, ট্যাবলেট বা ডেস্কটপে সমানভাবে ভালো কাজ করে — কোনো তৃতীয় পক্ষের ক্লাউড পরিষেবাতে কিছু আপলোড না করেই।
যা এটিকে আলাদা করে তোলে তা হল কন্টেন্ট-সচেতন আবিষ্কার। হোম গ্যালারি টেনসরফ্লো মডেল ব্যবহার করে প্রতিটি ছবিকে অনুরূপ-চিত্র অনুসন্ধানের জন্য এম্বেড করে, মুখ শনাক্তকরণ চালায় যাতে আপনি ব্যক্তি অনুসারে ব্রাউজ করতে পারেন এবং জিপিএস স্থানাঙ্কগুলিকে পঠনযোগ্য স্থানের নামে রিভার্স-জিওকোড করে। আসল ফাইলগুলি অক্ষত থাকে এবং প্রিভিউ তৈরি হয়ে গেলে অফলাইনেও সরানো যেতে পারে, যা এটিকে একাধিক ড্রাইভ জুড়ে বিস্তৃত দীর্ঘমেয়াদী আর্কাইভের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
Home Gallery-এর মূল ফিচারগুলো
অনুরূপ-চিত্র অনুসন্ধান
যেকোনো ছবি বেছে নিন এবং পুরো আর্কাইভ জুড়ে দৃশ্যত একই রকম শটগুলি খুঁজে বের করুন — ম্যানুয়াল ট্যাগিং ছাড়াই প্রতিটি সূর্যাস্ত, সৈকত বা পোষা প্রাণীর ছবি খুঁজুন।
মুখ শনাক্তকরণ
মুখগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সনাক্ত এবং গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়, তাই একজন ব্যক্তির সমস্ত ছবি ট্যাগ-বাই-ট্যাগ খোঁজার ঝামেলার পরিবর্তে একটি মাত্র ক্লিকেই দেখা যায়।
জিও রিভার্স লুকআপ
EXIF-এ GPS স্থানাঙ্ক দেশ, শহর এবং স্থানের নামে সমাধান করা হয় যাতে গ্যালারিটি প্রতিটি ছবি তোলার স্থানের একটি অনুসন্ধানযোগ্য মানচিত্র হয়ে ওঠে।
এক্সপ্রেসিভ কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ
ট্যাগ, তারিখ, স্থান, মুখ এবং ক্যামেরা মেটাডেটা জুড়ে 'এবং', 'অথবা' এবং 'নট' অপারেটর ব্যবহার করে লাইব্রেরি ফিল্টার করুন যাতে সুনির্দিষ্ট সংরক্ষিত ভিউ তৈরি করা যায়।
অফলাইন উৎস সহায়তা
একবার প্রিভিউগুলি এক্সট্র্যাক্ট করা হলে, মূল ডিস্কটি অফলাইনে থাকতে পারে — বাহ্যিক ড্রাইভগুলিতে ছড়িয়ে থাকা আর্কাইভগুলির জন্য উপযুক্ত যা সর্বদা মাউন্ট করা থাকে না।
PWA মোবাইল গ্যালারি
ইনস্টলযোগ্য প্রগতিশীল ওয়েব অ্যাপ ফোন এবং ট্যাবলেটে কোনো নেটিভ ইনস্টল বা অ্যাপ স্টোর ছাড়াই একটি অ্যাপের মতো ব্রাউজিং অভিজ্ঞতা প্রদান করে।
কেন Hostinger-এ Home Gallery রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
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