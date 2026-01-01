এক ক্লিকে Reiverr স্থাপন করুন।
জেলিফিন, টিএমডিবি, সোনার এবং রাডার-এর জন্য একটি সমন্বিত টিভি-বান্ধব ইন্টারফেস যা ওভারসিয়ার-স্টাইলের ডিসকভারিকে প্রতিস্থাপন করে।
Reiverr-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Reiverr দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Reiverr হল একটি ওপেন-সোর্স ফ্রন্ট-এন্ড যা মিডিয়া আবিষ্কার, অনুরোধ এবং প্লেব্যাককে একটি একক টিভি-বান্ধব ইন্টারফেসে একত্রিত করে। Jellyfin, TMDB, Sonarr এবং Radarr-এর মধ্যে লাফিয়ে না গিয়ে, ব্যবহারকারীরা ট্রেন্ডিং শিরোনামগুলি ব্রাউজ করতে পারে, ব্যক্তিগতকৃত সুপারিশ পেতে পারে, অনুপস্থিত বিষয়বস্তুর অনুরোধ করতে পারে এবং তাদের লাইব্রেরিতে যা আছে তা স্ট্রিম করতে পারে — রিমোট এবং 10-ফুট UI-এর জন্য অপ্টিমাইজ করা একটি অ্যাপ থেকে।
আপনার নিজের VPS-এ Reiverr স্ব-হোস্ট করা প্রতিটি সংযুক্ত API কী, দেখার ইতিহাস এবং অনুরোধ লগ আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে। প্লাগইন-ভিত্তিক আর্কিটেকচার আপনাকে মূল কাঠামো পরিবর্তন না করেই নতুন স্ট্রিমিং উৎস যোগ করতে দেয়, এবং একই ব্যাকএন্ড ওয়েব অ্যাপ এবং Samsung Tizen স্মার্ট টিভিতে একটি নেটিভ বিল্ড উভয়কেই শক্তি দিতে পারে।
Reiverr-এর মূল ফিচারগুলো
TMDB আবিষ্কার
ট্রেন্ডিং সিনেমা এবং শো, ব্যক্তিগতকৃত সুপারিশ, কাস্ট, রেটিং এবং ট্রেলার ব্রাউজ করুন, যা The Movie Database দ্বারা চালিত।
Jellyfin প্লেব্যাক
আপনার জেলিফিন লাইব্রেরিতে ইতিমধ্যেই থাকা কন্টেন্ট সরাসরি রেইভারের মধ্যে স্ট্রিম করুন, অ্যাপ বা সেশন পরিবর্তন না করেই।
Sonarr এবং Radarr অনুরোধসমূহ
অনুপস্থিত শিরোনামগুলি সরাসরি Sonarr বা Radarr-এ পাঠান স্বয়ংক্রিয় ডাউনলোড এবং লাইব্রেরি আমদানির জন্য, কোনো UI না খুলেই।
টিভি-প্রথম ইন্টারফেস
রিমোট-বান্ধব নেভিগেশন, বড় টাইপোগ্রাফি, এবং ফোকাস হাইলাইটিং স্মার্ট টিভি এবং সেট-টপ বক্সের জন্য শুরু থেকেই ডিজাইন করা হয়েছে।
প্লাগইন আর্কিটেকচার
ইমেজ রি-বিল্ড না করেই Reiverr-কে প্রসারিত করতে, অতিরিক্ত প্লেব্যাক বা সোর্স প্লাগইনগুলি মাউন্ট করা প্লাগইন ফোল্ডারে রাখুন।
Tizen Smart TV বিল্ড
স্যামসাং স্মার্ট টিভিতে একটি নেটিভ অ্যাপ হিসেবে রেইভার ইনস্টল করতে অফিসিয়াল টাইজেন বিল্ডের সাথে হোস্ট করা ব্যাকএন্ডকে যুক্ত করুন।
কেন Hostinger-এ Reiverr রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।