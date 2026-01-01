এক ক্লিকে GreptimeDB স্থাপন করুন।
মেট্রিক্স, লগ এবং ট্রেসের জন্য একটি একক ইঞ্জিনে SQL এবং PromQL সহ ওপেন-সোর্স সমন্বিত পর্যবেক্ষণ ডেটাবেস।
GreptimeDB-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
GreptimeDB দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
গ্রেপটাইমডিবি হল একটি রাস্ট-নির্মিত ওপেন-সোর্স অবজারভেবিলিটি ডেটাবেস যা মেট্রিক্স, লগ এবং ট্রেসগুলিকে একটি একক কলামার ইঞ্জিনে ওয়াইড ইভেন্ট হিসাবে সংরক্ষণ করে। একটি ডেটাবেস সাধারণ প্রোমিথিউস, লোকি এবং ইলাস্টিকসার্চ ত্রয়ীকে প্রতিস্থাপন করে, যা আপনাকে SQL-এ সিগন্যাল জুড়ে JOIN করতে এবং তিনটি ব্যাকএন্ডের পরিবর্তে একটি ব্যাকএন্ড থেকে ড্যাশবোর্ড, অ্যালার্টিং এবং এআই এজেন্টদের পরিষেবা দিতে দেয়।
আপনার নিজের ভিপিএস-এ গ্রেপটাইমডিবি স্ব-হোস্টিং করলে উচ্চ-কার্ডিনালিটি টেলিমেট্রি আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং প্রতি ডেটাপয়েন্ট SaaS বিলিং ছাড়াই, এবং একই ইনস্ট্যান্স প্রোমিথিউস রিমোট রাইট, ওপেনটেলিমেট্রি, মাইএসকিউএল, পোস্টগ্রেএসকিউএল এবং ইনফ্লাক্সডিবি লাইন প্রোটোকল সমর্থন করে — তাই বিদ্যমান সংগ্রাহক এবং ড্যাশবোর্ডগুলি পুনরায় লেখা ছাড়াই প্লাগ ইন করা যায়।
GreptimeDB-এর মূল ফিচারগুলো
একীভূত ডেটা মডেল
মেট্রিক্স, লগ এবং ট্রেস টাইমস্ট্যাম্পযুক্ত ওয়াইড ইভেন্ট হিসাবে একটি কলামার ইঞ্জিনে সংরক্ষণ করুন এবং সাধারণ SQL ব্যবহার করে সিগন্যাল জুড়ে JOIN করুন।
SQL এবং PromQL
অ্যানালিটিক্সের জন্য SQL দিয়ে একই ডেটা কোয়েরি করুন এবং গ্রাফানা অ্যালার্টিং নিয়মের জন্য PromQL ব্যবহার করুন — কোনো আলাদা কোয়েরি স্তর বা অনুবাদ স্তরের প্রয়োজন নেই।
নেটিভ ওপেনটেলিমেট্রি
আপনার পরিষেবা এবং ডেটাবেসের মধ্যে কোনো এক্সপোর্টার সাইডকার বা ভেন্ডর-নির্দিষ্ট SDK ছাড়াই সরাসরি মেট্রিক্স, লগ এবং ট্রেসের জন্য OTLP ইনজেস্ট করুন।
বিস্তৃত প্রোটোকল সমর্থন
প্রোমিথিউস রিমোট রাইট, ইনফ্রাক্সডিবি লাইন প্রোটোকল, লোকি পুশ, এবং MySQL বা PostgreSQL ক্লায়েন্ট একই ইনস্ট্যান্সে ড্রপ-ইন মাইগ্রেশনের জন্য গ্রহণ করুন।
বিল্ট-ইন ওয়েব ড্যাশবোর্ড
টেবিলগুলি অন্বেষণ করুন, SQL এবং PromQL ক্যোয়ারী চালান, এবং একটি বিল্ট-ইন ওয়েব UI থেকে ক্লাস্টারের অবস্থা পরীক্ষা করুন একটি পৃথক ফ্রন্টএন্ড ইনস্টল না করেই।
অবজেক্ট স্টোরেজ প্রস্তুত
উচ্চ-ভলিউম টেলিমেট্রিতে দীর্ঘমেয়াদী ধারণ খরচ কমাতে একটি স্থানীয় ডিস্ক ক্যাশে সহ S3, GCS, বা Azure Blob-কে প্রাথমিক স্টোরেজ হিসাবে কনফিগার করুন।
কেন Hostinger-এ GreptimeDB রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।