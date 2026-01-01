এক ক্লিকে eLabFTW স্থাপন করুন।
গবেষণা দলগুলির জন্য পরীক্ষা, নমুনা এবং প্রোটোকল ট্র্যাক করার জন্য একটি ওপেন-সোর্স ইলেকট্রনিক ল্যাব নোটবুক।
eLabFTW-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
eLabFTW দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
eLabFTW হল একটি বিনামূল্যে এবং ওপেন-সোর্স ইলেকট্রনিক ল্যাব নোটবুক (ELN) যা বিশেষভাবে গবেষণা পরীক্ষাগারগুলির জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি কাগজের নোটবুক এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা স্প্রেডশীটগুলিকে একটি সুসংগঠিত, অনুসন্ধানযোগ্য কর্মক্ষেত্রের সাথে প্রতিস্থাপন করে, যেখানে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা লগ করতে পারেন, নমুনা এবং বিকারক পরিচালনা করতে পারেন, প্রোটোকল সংরক্ষণ করতে পারেন এবং দলগুলির মধ্যে ভাগ করা সংস্থানগুলিতে সহযোগিতা করতে পারেন।
আপনার নিজের VPS-এ eLabFTW স্ব-হোস্ট করা সংবেদনশীল গবেষণার ডেটা, মেধা সম্পত্তি এবং অপ্রকাশিত ফলাফল সম্পূর্ণরূপে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণে রাখে — কোনো তৃতীয় পক্ষের ক্লাউড নেই, প্রতি-সিট মূল্য নেই এবং ভেন্ডর লক-ইন-এর কোনো ঝুঁকি নেই। সম্পূর্ণ PDF/ZIP এক্সপোর্ট, টাইমস্ট্যাম্পিং এবং S3-কম্প্যাটিবল স্টোরেজ এটিকে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের জন্য উপযুক্ত করে তোলে যেখানে অডিট ট্রেইল এবং দীর্ঘমেয়াদী আর্কাইভের প্রয়োজন হয়।
eLabFTW-এর মূল ফিচারগুলো
পরীক্ষা নোটবুক
ল্যাটেক্স, কোড হাইলাইটিং, ফাইল সংযুক্তি এবং প্রতিটি পরীক্ষার এন্ট্রির জন্য সংস্করণ ইতিহাস সহ রিচ-টেক্সট এবং মার্কডাউন এডিটর।
নমুনা ডেটাবেস
ল্যাব জুড়ে কাস্টম আইটেম প্রকার, মেটাডেটা এবং ইনভেন্টরি অবস্থান ব্যবহার করে বিকারক, সরঞ্জাম, অ্যান্টিবডি এবং কোষের সারি ট্র্যাক করুন।
টিম সহযোগিতা
সুনির্দিষ্ট আইটেম-ভিত্তিক এবং ব্যবহারকারী-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ এবং একটি ভাগ করা টেমপ্লেট লাইব্রেরি সহ দলগুলির মধ্যে পরীক্ষা এবং সংস্থানগুলি ভাগ করুন।
পুনরায় ব্যবহারযোগ্য প্রোটোকল
একটি সংস্করণযুক্ত প্রোটোকল লাইব্রেরি তৈরি করুন যা যেকোনো দলের সদস্য একটি নতুন পরীক্ষায় ক্লোন করতে পারে, পদ্ধতিগুলিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পুনরুৎপাদনযোগ্য রেখে।
নির্ভরযোগ্য টাইমস্ট্যাম্প
IP এবং অডিট প্রয়োজনের জন্য ডেটা কখন রেকর্ড করা হয়েছিল তা প্রমাণ করতে RFC 3161 কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পরীক্ষার এন্ট্রিগুলিতে ক্রিপ্টোগ্রাফিকভাবে টাইমস্ট্যাম্প যুক্ত করুন।
PDF এবং ZIP রপ্তানি
সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রক পর্যালোচনা, বা প্রকাশের জন্য পরীক্ষা এবং সংস্থানগুলির স্বাক্ষরিত পিডিএফ রিপোর্ট বা সম্পূর্ণ জিপ আর্কাইভ তৈরি করুন।
কেন Hostinger-এ eLabFTW রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।