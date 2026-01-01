এক ক্লিকে ব্লুস্কাই পিডিএস ইনস্টল করুন।
Bluesky নেটওয়ার্কের জন্য একটি সেলফ-হোস্টেড পার্সোনাল ডাটা সার্ভার, যা আপনাকে আপনার সামাজিক পরিচয় এবং বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ মালিকানা দেয়।
Bluesky PDS-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Bluesky PDS দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Bluesky PDS (পার্সোনাল ডাটা সার্ভার) হলো আপনার নিজস্ব শর্তে Bluesky সোশ্যাল নেটওয়ার্কে অংশগ্রহণের জন্য একটি মৌলিক উপাদান। AT প্রোটোকলের উপর নির্মিত, এটি আপনার সোশ্যাল গ্রাফ, পোস্ট এবং মিডিয়া সংরক্ষণ করে, আপনার বিকেন্দ্রীভূত পরিচয় (DID) পরিচালনা করে এবং বৃহত্তর Bluesky নেটওয়ার্কের সাথে সিঙ্ক্রোনাইজ করে — কোনো একক কোম্পানি বা প্ল্যাটফর্মের উপর নির্ভর না করেই।
আপনার নিজস্ব PDS চালানো মানে আপনার কন্টেন্ট এবং ফলোয়ার সম্পর্ক পোর্টেবল: যদি আপনি কখনো হোস্টিং প্রোভাইডার পরিবর্তন করেন, আপনার ডেটা আপনার সাথে চলে যাবে। এই স্থাপনার মধ্যে রয়েছে স্থায়ী স্টোরেজ, pdsadmin ম্যানেজমেন্ট টুল এবং Bluesky রিলে ও অ্যাপ ভিউ সেবার সাথে পূর্ণ ইন্টিগ্রেশন যাতে আপনি সেটআপের পরপরই যেকোনো Bluesky-কম্প্যাটিবল ক্লায়েন্ট ব্যবহার করতে পারেন।
Bluesky PDS-এর মূল ফিচারগুলো
সম্পূর্ণ ডেটা মালিকানা
আপনার পোস্ট, লাইক এবং সোশ্যাল গ্রাফ এটি প্রোটোকলের অধীনে আপনার নিজস্ব সার্ভারে সংরক্ষিত থাকে, যা সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে পোর্টেবল এবং যেকোনো একক প্ল্যাটফর্ম থেকে স্বাধীন করে তোলে।
বিকেন্দ্রীভূত পরিচয়
PDS আপনার DID (বিকেন্দ্রীভূত শনাক্তকারী) পরিচালনা করে, যা আপনাকে একটি স্থায়ী, স্ব-সার্বভৌম পরিচয় দেয় যা কোনো তৃতীয় পক্ষের পরিষেবা দ্বারা বাতিল করা যাবে না।
কাস্টম ডোমেইন হ্যান্ডেল
আপনার Bluesky হ্যান্ডেল আপনার নিজের ডোমেইনে হোস্ট করুন, আপনার পরিচয়কে শক্তিশালী করে এবং আপনার উপস্থিতি দ্ব্যর্থহীনভাবে আপনার করে তোলে।
সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক সামঞ্জস্য
ব্লুস্কাই রিলে-এর সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিঙ্ক্রোনাইজ করে যাতে আপনার কন্টেন্ট গ্লোবাল ফিডে দেখা যায় এবং যেকোনো ব্লুস্কাই ক্লায়েন্ট বা অ্যাপ থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য হয়।
বিল্ট-ইন অ্যাডমিন টুলস
বান্ডেল করা pdsadmin টুল আপনাকে অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতে, কী ঘোরানো এবং সার্ভার প্রশাসনের কাজগুলি সরাসরি কমান্ড লাইন থেকে পরিচালনা করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ Bluesky PDS রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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