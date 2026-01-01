এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে Kapowarr ডিপ্লয় করুন।
স্ব-হোস্টেড কমিক বই লাইব্রেরি ম্যানেজার যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার ডিজিটাল কমিক সংগ্রহ ডাউনলোড, সংগঠিত এবং পরিচালনা করে।
Kapowarr-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Kapowarr দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Kapowarr হলো একটি সেলফ-হোস্টেড কমিক বুক লাইব্রেরি ম্যানেজার যা arr ইকোসিস্টেমের জন্য তৈরি করা হয়েছে, ডিজিটাল কমিক ইস্যু, ভলিউম এবং গ্রাফিক নভেল ডাউনলোড, রিনেম ও অর্গানাইজেশনকে স্বয়ংক্রিয় করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। টিভি শো-এর জন্য Sonarr বা সিনেমার জন্য Radarr-এর মতো, Kapowarr আপনাকে অনুসরণ করতে চান এমন টাইটেল যোগ করার সুবিধা দেয় এবং তারপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন ইস্যুগুলি খুঁজে বের করে ডাউনলোড করে যখন সেগুলি বিভিন্ন সাপোর্টেড সোর্স থেকে উপলব্ধ হয়।
অ্যাপ্লিকেশনটি বিদ্যমান কমিক লাইব্রেরি ইম্পোর্ট করতে পারে, ফাইল ফরম্যাট কনভার্ট করতে পারে এবং কাস্টমাইজযোগ্য নামকরণের স্কিম অনুযায়ী ফাইলগুলোকে সুসংগঠিত করতে পারে। একটি VPS-এ Kapowarr চালালে আপনার লাইব্রেরি যেকোনো জায়গা থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য থাকে, এবং এটি রক্ষণাবেক্ষণের কাজ স্বয়ংক্রিয় করে যা অন্যথায় চলমান ম্যানুয়াল প্রচেষ্টার প্রয়োজন হতো।
Kapowarr-এর মূল ফিচারগুলো
স্বয়ংক্রিয় সমস্যা ডাউনলোড
আপনি যে ভলিউমগুলি অনুসরণ করতে চান তা যোগ করুন এবং Kapowarr স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন সংখ্যাগুলি অনুসন্ধান করে এবং ডাউনলোড করে যখন সেগুলি প্রকাশিত হয়।
লাইব্রেরি আমদানি এবং সংগঠন
একটি বিদ্যমান কমিক লাইব্রেরি আমদানি করুন এবং Kapowarr-কে আপনার পছন্দের নামকরণের স্কিম অনুযায়ী ফাইলগুলির নাম পরিবর্তন করতে, সরাতে এবং সংগঠিত করতে দিন।
মাল্টি-সোর্স ডাউনলোড
ডিডিএল লিঙ্ক, পিক্সেলড্রেন, মেগা এবং আরও অনেক উৎস থেকে ডাউনলোড করুন, কনফিগারযোগ্য গুণমান এবং বিন্যাস পছন্দ সহ।
ফরম্যাট রূপান্তর
ইম্পোর্ট প্রক্রিয়ার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডাউনলোড করা আর্কাইভ ফাইলগুলিকে আপনার পছন্দের কমিক ফরম্যাটে নিষ্কাশন ও রূপান্তর করুন।
ম্যানুয়াল এবং স্বয়ংক্রিয় অনুসন্ধান
এক-ক্লিক মনিটর করা অনুসন্ধান ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পূর্ণ ভলিউমগুলি সংগ্রহ করুন, অথবা ম্যানুয়াল অনুসন্ধানের মাধ্যমে ব্রাউজ করে নির্দিষ্ট রিলিজগুলি বেছে নিন।
কেন Hostinger-এ Kapowarr রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।