এক ক্লিকে ইনস্টলেশন সহ Readyset স্থাপন করুন।
ওয়্যার-কম্প্যাটিবল ক্যাশিং স্তর যা পোস্টগ্রেস এবং মাইএসকিউএল-এর সামনে থাকে কোয়েরি দ্রুত করতে এবং রিড ট্র্যাফিক স্কেল করতে।
Readyset-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Readyset দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
রেডিসেট হল একটি আংশিক-স্থিতি স্ট্রিমিং SQL ক্যাশে যা আপনার অ্যাপ্লিকেশন এবং একটি বিদ্যমান পোস্টগ্রেস বা মাইএসকিউএল ডেটাবেসের মধ্যে থাকে। এটি নেটিভ ওয়্যার প্রোটোকল ব্যবহার করে, তাই অ্যাপ্লিকেশনগুলি তাদের বর্তমান ড্রাইভার এবং সংযোগ স্ট্রিং দিয়ে সংযুক্ত হয় — কোনো কোড পরিবর্তন, কোনো ORM পুনর্লিখন, কোনো পৃথক ক্যাশে অবৈধকরণ যুক্তি রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন নেই।
নেপথ্যে, রেডিসেট ইনক্রিমেন্টাল ভিউ রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবহার করে যাতে ক্যাশে করা কোয়েরি ফলাফলগুলি অন্তর্নিহিত টেবিলগুলি পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে আপ-টু-ডেট থাকে, যা রেডিজ বা মেমক্যাশেডের মতো ঐতিহ্যবাহী কী-ভ্যালু ক্যাশেগুলির স্থবিরতা এবং ক্যাশে-স্ট্যাম্পিড সমস্যাগুলি দূর করে। একটি ভিএসপি-তে স্ব-হোস্টিং আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে কোয়েরি ট্র্যাফিক এবং ডেটা রাখে এবং পরিচালিত ক্যাশিং পরিষেবাগুলির প্রতি-কোয়েরি ফি সরিয়ে দেয়।
Readyset-এর মূল ফিচারগুলো
তার-সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রক্সি
অ্যাপ্লিকেশন এবং পোস্টগ্রেস বা মাইএসকিউএল-এর মাঝে কাজ করে, কোনো ড্রাইভার পরিবর্তন, ORM রিরাইট, অথবা শেখার জন্য নতুন ক্লায়েন্ট লাইব্রেরি ছাড়াই।
ইনক্রিমেন্টাল ভিউ রক্ষণাবেক্ষণ
ক্যাশে করা কোয়েরি ফলাফলগুলি আপস্ট্রিম টেবিলগুলি পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে সরাসরি আপডেট করা হয়, তাই ম্যানুয়াল ক্যাশে অবৈধকরণ বা TTL অনুমান ছাড়াই রিডগুলি সতেজ থাকে।
সুস্পষ্ট ক্যোয়ারী ক্যাশিং
আপনি একটি CREATE CACHE স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে কোন SELECT স্টেটমেন্ট ক্যাশে করবেন তা নির্বাচন করেন, যা মেমরি ব্যবহার এবং কী ত্বরান্বিত হবে তার উপর সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ দেয়।
বিল্ট-ইন গ্রাফানা ড্যাশবোর্ড
বান্ডেল করা গ্রাফানা ইনস্ট্যান্স এবং প্রোমিথিউস এক্সপোর্টার স্ট্যাক শুরু হওয়ার মুহূর্ত থেকে ক্যাশে করা কোয়েরি গণনা, হিট রেট এবং রেপ্লিকেশন ল্যাগ প্রকাশ করে।
পঠন-থ্রুপুট স্কেল-আউট
ভারী রিড ওয়ার্কলোডগুলি প্রাথমিক ডেটাবেসের উপর চাপ সৃষ্টি না করে রিডিসেট মেমরিতে আঘাত করে, যা আপস্ট্রিমকে রাইট এবং অ্যানালিটিক্স পরিবেশন করার জন্য মুক্ত করে।
পোস্টগ্রেস এবং মাইএসকিউএল সমতা
একটি একক বাইনারি উভয় ইঞ্জিন সমর্থন করে, তাই আপনার অ্যাপ্লিকেশন PostgreSQL বা MySQL এর সাথে যোগাযোগ করুক না কেন, একই ক্যাশিং ওয়ার্কফ্লো প্রযোজ্য।
কেন Hostinger-এ Readyset রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
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Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
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