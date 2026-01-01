এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে MistServer স্থাপন করুন।
সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত, ওপেন-সোর্স মিডিয়া টুলকিট যা বৃহৎ পরিসরে স্থিতিশীল ইন্টারনেট স্ট্রিমিং অ্যাপ্লিকেশন তৈরি ও বিতরণের জন্য।
MistServer-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
MistServer দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
MistServer হল একটি ওপেন-সোর্স, পূর্ণাঙ্গ স্ট্রিমিং মিডিয়া টুলকিট যা ইন্টারনেট স্ট্রিমিং অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT, এবং RTSP সহ বিভিন্ন ইনপুট এবং আউটপুট প্রোটোকল সমর্থন করে — যা আপনাকে যেকোনো প্লেয়ার বা ডিভাইসে মিডিয়া গ্রহণ, প্রক্রিয়া এবং সরবরাহ করতে সক্ষম করে। পোর্ট 4242-এ একটি বিল্ট-ইন ওয়েব UI অতিরিক্ত সরঞ্জাম ছাড়াই সম্পূর্ণ সার্ভার কনফিগারেশন, স্ট্রিম ব্যবস্থাপনা এবং রিয়েল-টাইম মনিটরিং সরবরাহ করে।
ওভার-দ্য-টপ (OTT) স্ট্রিমিং অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা ডেভেলপারদের জন্য ডিজাইন করা, MistServer হালকা, মডুলার এবং বাণিজ্যিক সহ যেকোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য বিনামূল্যে। আপনার VPS-এ সেলফ-হোস্টিং আপনাকে আপনার স্ট্রিমিং অবকাঠামোর উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়, কোনো দর্শক-প্রতি-ফি বা তৃতীয় পক্ষের নির্ভরতা ছাড়াই।
MistServer-এর মূল ফিচারগুলো
মাল্টি-প্রোটোকল সাপোর্ট
কোনো প্লাগইন কনফিগারেশন ছাড়াই একটি একক সার্ভার থেকে RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT, এবং RTSP এর মাধ্যমে স্ট্রিম গ্রহণ এবং বিতরণ করুন।
ওয়েব-ভিত্তিক কনফিগারেশন
কমান্ড-লাইন অ্যাক্সেস ছাড়াই বিল্ট-ইন ওয়েব ইন্টারফেস থেকে স্ট্রিম কনফিগার করুন, ইনপুট পরিচালনা করুন এবং সার্ভারের কার্যকারিতা নিরীক্ষণ করুন।
কম বিলম্ব স্ট্রিমিং
SRT এবং WebRTC আউটপুট বিকল্পগুলি লাইভ ইভেন্ট এবং ইন্টারেক্টিভ অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য সাব-সেকেন্ড ল্যাটেন্সি স্ট্রিমিং সক্ষম করে।
OTT অ্যাপ্লিকেশন প্রস্তুত
ওটিটি স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা ডেভেলপারদের জন্য নির্মিত, মিস্টসার্ভার মিডিয়া ডেলিভারি স্তর পরিচালনা করে যাতে আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশনের উপর মনোযোগ দিতে পারেন।
মডুলার আর্কিটেকচার
সার্ভারের পদচিহ্ন কমাতে অব্যবহৃত প্রোটোকল বাইনারিগুলি সরান, শুধুমাত্র আপনার অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজনীয় স্ট্রিমিং প্রোটোকলগুলি রাখুন।
কেন Hostinger-এ MistServer রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।