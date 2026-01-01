এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে ওপেন ওয়েবইউআই স্থাপন করুন।
RAG, মাল্টি-মডেল সমর্থন এবং সম্পূর্ণ গোপনীয়তা সহ স্ব-হোস্টেড এআই চ্যাট ইন্টারফেস — আপনার সার্ভার থেকে কোনো ডেটা বাইরে যাবে না।
Open WebUI-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Open WebUI দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ওপেন ওয়েবইউ হল বৃহৎ ভাষা মডেলগুলির জন্য একটি ব্যাপক, স্ব-হোস্টেড ওয়েব ইন্টারফেস যা ওলামা, ওপেনএআই এবং যেকোনো ওপেনএআই-সামঞ্জস্যপূর্ণ এপিআই-এর সাথে কাজ করে। ১,৪০,০০০ এরও বেশি গিটহাব স্টার সহ, এটি ক্লাউড এআই চ্যাট পরিষেবাগুলির একটি প্রধান ওপেন-সোর্স বিকল্প হয়ে উঠেছে, যা স্ব-হোস্টিংয়ের গোপনীয়তা এবং নিয়ন্ত্রণের সাথে একটি আধুনিক চ্যাটজিপিটি-সদৃশ অভিজ্ঞতা প্রদান করে।
বিল্ট-ইন রিট্রিভাল অগমেন্টেড জেনারেশন আপনাকে আপনার নিজস্ব নথি থেকে জ্ঞানভাণ্ডার তৈরি করতে দেয় যাতে এআই আপনার ডেটা থেকে প্রসঙ্গ সহ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। ভয়েস কলিং, ইমেজ জেনারেশন, ওয়েব সার্চ ইন্টিগ্রেশন এবং পাইথন ফাংশন কলিং একটি বৈশিষ্ট্য সেট সম্পূর্ণ করে যা ব্যক্তিগত গবেষক, ডেভেলপমেন্ট টিম এবং গোপনীয়তা-সচেতন উদ্যোগগুলিকে সমানভাবে কভার করে।
Open WebUI-এর মূল ফিচারগুলো
একাধিক LLM সাপোর্ট
Ollama, OpenAI, বা যেকোনো OpenAI-সামঞ্জস্যপূর্ণ API-এর সাথে সংযোগ করুন এবং একই কথোপকথনে মডেলগুলির মধ্যে স্যুইচ করুন।
নথি RAG
একটি নলেজ বেস তৈরি করতে নথি আপলোড করুন এবং আপনার ফাইল থেকে সরাসরি প্রাপ্ত প্রসঙ্গ ব্যবহার করে এআইকে প্রশ্নের উত্তর দিতে দিন।
ওয়েব সার্চ ইন্টিগ্রেশন
ইন্টারফেস না ছেড়েই ১৫টিরও বেশি সার্চ প্রোভাইডার থেকে সরাসরি এআই কথোপকথনে রিয়েল-টাইম তথ্য টানুন।
ভয়েস ও চিত্র তৈরি
অন্তর্নির্মিত স্পিচ-টু-টেক্সট, টেক্সট-টু-স্পিচ, এবং DALL-E, ComfyUI, ও AUTOMATIC1111 এর মাধ্যমে ছবি তৈরি।
Enterprise প্রমাণীকরণ
LDAP, SCIM 2.0, এবং OAuth সমর্থন, এর পাশাপাশি দল এবং সংস্থা স্থাপনার জন্য ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ।
কেন Hostinger-এ Open WebUI রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।