এক ক্লিকে কোয়াই ইনস্টল করুন।
স্ব-হোস্টেড এআই অ্যাগ্রিগেশন প্ল্যাটফর্ম যা ওপেনএআই, ক্লড, জেমিনি এবং ২০+ প্রদানকারীকে বহু-ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবহারের কোটা সহ একত্রিত করে।
Coai-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Coai দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
কোয়াই (চ্যাট নিও) হল একটি ওপেন-সোর্স এআই অ্যাগ্রিগেশন প্ল্যাটফর্ম যা ওপেনএআই, অ্যানথ্রপিক ক্লাউড, গুগল জেমিনি, অ্যাজুর ওপেনএআই, বাইডু আর্নি, আলিবাবা কুইন এবং আরও ২০টিরও বেশি ভাষা মডেল প্রদানকারীকে একটি একক হোস্ট করা ইন্টারফেসের অধীনে নিয়ে আসে। এটি সাবস্ক্রিপশন স্তর, প্রতি-ব্যবহারকারী টোকেন কোটা, এপিআই কী ইস্যু করা এবং ব্যবহারের বিলিং যোগ করে একটি সাধারণ চ্যাট ইউআই-এর বাইরেও যায় — যা এমন দলগুলির জন্য এটিকে ব্যবহারিক করে তোলে যাদের আপস্ট্রিম প্রদানকারীর কীগুলি প্রকাশ না করেই একাধিক ব্যবহারকারীকে নিয়ন্ত্রিত এলএলএম অ্যাক্সেস সরবরাহ করতে হবে।
আপনার নিজের ভিপিএস-এ কোয়াই স্ব-হোস্ট করা আপনাকে কোন মডেলগুলি উপলব্ধ, প্রতিটি ব্যবহারকারী স্তর কতটা ব্যবহার করতে পারে এবং আপনার মোট এপিআই খরচ কেমন হবে তার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয় — একটি পরিচালিত অ্যাগ্রিগেশন পরিষেবাতে প্রতি-সিট ফি প্রদান না করেই।
Coai-এর মূল ফিচারগুলো
বহু-প্রদানকারী একত্রীকরণ
OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen, এবং ২০+ প্রদানকারীকে একটি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সংযুক্ত করুন এবং ব্যবহারকারীদের একটি একক ইন্টারফেস থেকে তাদের মধ্যে পরিবর্তন করতে দিন।
ব্যবহারকারীর সাবস্ক্রিপশন স্তর
বিনামূল্যে এবং অর্থপ্রদত্ত সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান সংজ্ঞায়িত করুন, প্রতি-স্তর টোকেন কোটা সহ, যা নিয়ন্ত্রণ করে যে প্রতিটি ব্যবহারকারী গোষ্ঠী সমস্ত কনফিগার করা প্রদানকারী জুড়ে কতটা ব্যবহার করতে পারে।
API কি ইস্যু
আপনার ব্যবহারকারীদের জন্য API কী ইস্যু করুন যাতে তারা প্রোগ্রাম্যাটিকভাবে কনফিগার করা মডেলগুলি অ্যাক্সেস করতে পারে — আপনার আপস্ট্রিম প্রদানকারীর শংসাপত্রগুলি প্রকাশ না করেই।
ব্যবহার ও বিলিং ট্র্যাকিং
রিয়েল টাইমে প্রতি-ব্যবহারকারী টোকেন ব্যবহার এবং আনুমানিক খরচ নিরীক্ষণ করুন, অপ্রত্যাশিত বাজেট অতিক্রম রোধ করতে কনফিগারযোগ্য সীমা সহ।
মডেল মার্কেটপ্লেস
ব্যবহারকারীরা একটি বিল্ট-ইন মডেল পিকারের মাধ্যমে সমস্ত কনফিগার করা প্রদানকারী খুঁজে বের করতে এবং তাদের মধ্য থেকে নির্বাচন করতে পারে, যেখানে উপলব্ধ, ফাংশন কলিং এবং ছবি তৈরির জন্য সমর্থন সহ।
কেন Hostinger-এ Coai রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।