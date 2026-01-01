এক ক্লিকে Eclipse Kura ইনস্টল করুন।
ফিল্ড গেটওয়ের জন্য ওপেন-সোর্স জাভা/ওএসজিআই আইওটি এজ ফ্রেমওয়ার্ক, যার সাথে অন্তর্নির্মিত মডবাস, ওপিএস-ইউএ, ব্যাকনেট, এবং এমকিউটিটি সংযোগ রয়েছে।
Eclipse Kura-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Eclipse Kura দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Eclipse Kura হল একটি জাভা এবং OSGi ভিত্তিক ফ্রেমওয়ার্ক যা একটি লিনাক্স মেশিনকে একটি পরিচালিত IoT এজ গেটওয়েতে পরিণত করে। এটি শিল্প প্রোটোকল পোলিং, পেলোড স্বাভাবিককরণ, অফলাইন ডেটা বাফারিং এবং ক্লাউড ব্রোকারে টেলিমেট্রি প্রকাশ করার মতো নিম্ন-স্তরের কাজগুলিকে বিমূর্ত করে তোলে, যাতে ইন্টিগ্রেটররা প্লাম্বিংয়ের পরিবর্তে অ্যাসেট ওয়্যারিং এবং ব্যবসায়িক যুক্তি লেখায় মনোযোগ দিতে পারে।
একটি VPS-এ Kura চালানো শিল্প ইন্টিগ্রেটর, OEM এবং IoT পরামর্শদাতাদের গেটওয়ে কনফিগারেশনের জন্য একটি পুনরুত্পাদনযোগ্য স্টেজিং পরিবেশ দেয়, যা ফিজিক্যাল হার্ডওয়্যারে পাঠানোর আগে ব্যবহার করা যায়। ব্রাউজার-ভিত্তিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কনসোল প্রতিটি ওয়্যার গ্রাফ, ড্রাইভার এবং ক্লাউড কানেক্টরকে দূরবর্তীভাবে প্রকাশ করে, যাতে আপনি ডেডিকেটেড এজ ডিভাইস সরবরাহ না করেই আসল PLC এবং MQTT ব্রোকারগুলির বিরুদ্ধে প্রোটোটাইপ করতে পারেন।
Eclipse Kura-এর মূল ফিচারগুলো
ফিল্ড প্রোটোকল ড্রাইভার
Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7, এবং CAN বাস-এর জন্য বিল্ট-ইন ড্রাইভার আপনাকে কাস্টম কোড না লিখে PLCs এবং সেন্সর পোল করতে দেয়।
ভিজ্যুয়াল ওয়্যার গ্রাফ
ব্রাউজার-ভিত্তিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কনসোলে সরাসরি ড্রাইভার, সম্পদ, ফিল্টার এবং ক্লাউড পাবলিশারদের একটি ভিজ্যুয়াল ডেটা-ফ্লো গ্রাফ হিসাবে ম্যাপ করুন।
ক্লাউড কানেক্টর
অফলাইন বাফারিং এবং স্টোর-অ্যান্ড-ফরওয়ার্ড ডেলিভারি সহ Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub, অথবা যেকোনো MQTT ব্রোকারে টেলিমেট্রি প্রকাশ করুন।
OSGi রানটাইম
ফ্রেমওয়ার্ক পুনরায় চালু না করেই গেটওয়ের আচরণ প্রসারিত করতে ওভার দ্য এয়ারের মাধ্যমে স্বাক্ষরিত বান্ডেল এবং ড্রাইভার প্যাকেজ হট-ডিপ্লয় করুন।
কন্টেইনার অর্কেস্ট্রেশন
একই অ্যাডমিন UI থেকে গেটওয়েতে ওয়ার্কলোড কন্টেইনারগুলি পরিচালনা করুন, এজ অর্কেস্ট্রেশনকে ঐতিহ্যবাহী কুরা ডেটা ফ্লো-এর সাথে একত্রিত করে।
রিমোট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন
ওয়েব কনসোল থেকে প্রতিটি স্ন্যাপশট, ড্রাইভার এবং নিরাপত্তা নীতি কনফিগার করুন যাতে গেটওয়ের একটি ফ্লিট এক জায়গা থেকে পুনরায় কনফিগার করা যায়।
কেন Hostinger-এ Eclipse Kura রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।