এক ক্লিকে MongoDB 4 স্থাপন করুন।
নমনীয়, ডকুমেন্ট-ভিত্তিক NoSQL ডেটাবেস আধুনিক অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য, ডাইনামিক স্কিমা এবং শক্তিশালী কোয়েরিং সহ।
MongoDB 4-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
MongoDB 4 দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
MongoDB হলো একটি লিডিং ওপেন-সোর্স ডকুমেন্ট ডেটাবেস, যা রিজিড রিলেশনাল টেবিলের পরিবর্তে ফ্লেক্সিবল JSON-এর মতো ডকুমেন্টে ডেটা স্টোর করে। ভার্সন 4.4 একটি প্রোডাকশন-রেডি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে, যেখানে ACID মাল্টি-ডকুমেন্ট ট্রানজ্যাকশন, একটি শক্তিশালী এগ্রিগেশন ফ্রেমওয়ার্ক এবং শার্ডিংয়ের মাধ্যমে হরাইজন্টাল স্কেলেবিলিটি রয়েছে। এর ডায়নামিক স্কিমা অ্যাপ্লিকেশন ডেটা স্ট্রাকচারগুলোকে কোনো জটিল মাইগ্রেশন ছাড়াই ইভলভ হতে সাহায্য করে, যা এটিকে আধুনিক ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কফ্লোর জন্য একটি প্রাকৃতিক ফিট করে তোলে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ MongoDB চালানো আপনাকে ডেডিকেটেড I/O পারফরম্যান্স, সম্পূর্ণ কনফিগারেশন নিয়ন্ত্রণ এবং ম্যানেজড ক্লাউড ডেটাবেস সার্ভিসের তুলনায় অনুমানযোগ্য খরচ দেয়। আপনি মেমরি অ্যালোকেশন টিউন করতে পারেন, কাস্টম ব্যাকআপ কৌশল প্রয়োগ করতে পারেন এবং প্রতিটি প্রধান প্রোগ্রামিং ভাষার জন্য উপলব্ধ নেটিভ ড্রাইভার ব্যবহার করে যেকোনো অ্যাপ্লিকেশন কানেক্ট করতে পারেন।
MongoDB 4-এর মূল ফিচারগুলো
ডকুমেন্ট ডেটা মডেল
শ্রেণীবদ্ধ, নেস্টেড ডেটা একাধিক সংযুক্ত টেবিলের মধ্যে ছড়িয়ে না দিয়ে একক নথিতে সংরক্ষণ করুন, যা অ্যাপ্লিকেশন কোড এবং কোয়েরিগুলিকে সরল করে।
ACID ট্রানজাকশন
বহু-ডকুমেন্ট ACID লেনদেন সংগ্রহ জুড়ে ডেটা সামঞ্জস্য নিশ্চিত করে, যা আর্থিক এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক ডেটার নির্ভরযোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।
অ্যাগ্রিগেশন ফ্রেমওয়ার্ক
শক্তিশালী পাইপলাইন-ভিত্তিক অ্যাগ্রিগেশন প্রক্রিয়া সার্ভার-সাইডে ডেটা প্রক্রিয়াজাত ও রূপান্তর করে, যা ডেটা আলাদা সিস্টেমে না সরিয়েই জটিল বিশ্লেষণ সক্ষম করে।
অনুভূমিক স্কেলিং
বিল্ট-ইন শার্ডিং স্বয়ংক্রিয়ভাবে একাধিক নোডের মধ্যে ডেটা বিতরণ করে, যা আপনার ডেটা বৃদ্ধির সাথে সাথে রাইট থ্রুপুট এবং স্টোরেজকে স্কেল করে।
সমৃদ্ধ ক্যোয়ারি ভাষা
প্রতিটি অ্যাক্সেস প্যাটার্নের জন্য অপ্টিমাইজ করা সেকেন্ডারি ইনডেক্স সহ পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান, ভূ-স্থানিক ক্যোয়ারী এবং জটিল ফিল্টারিং সমর্থন করে।
কেন Hostinger-এ MongoDB 4 রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।