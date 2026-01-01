এক ক্লিকে pgBackWeb স্থাপন করুন।
একাধিক ডেটাবেস এবং স্টোরেজ গন্তব্য জুড়ে PostgreSQL ব্যাকআপ শিডিউল করা এবং মনিটর করার জন্য একটি ওপেন-সোর্স ওয়েব ইন্টারফেস।
pgBackWeb-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
pgBackWeb দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
pgBackWeb হলো একটি ওপেন-সোর্স PostgreSQL ব্যাকআপ ম্যানেজার, যার একাধিক ডেটাবেস এবং স্টোরেজ ডেস্টিনেশন জুড়ে ব্যাকআপ জব শিডিউল করা, চালানো এবং মনিটর করার জন্য একটি ওয়েব ইন্টারফেস রয়েছে। কমান্ড-লাইন টুলগুলির বিপরীতে, যেগুলির জন্য শেল স্ক্রিপ্টিং জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, pgBackWeb আপনাকে একটি ব্রাউজারের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে শিডিউল, রিটেনশন পলিসি এবং স্টোরেজ ডেস্টিনেশন কনফিগার করতে দেয়।
আপনার নিজের VPS-এ pgBackWeb সেল্ফ-হোস্ট করা আপনার ব্যাকআপ কনফিগারেশন এবং ডেটাবেস ক্রেডেনশিয়ালগুলিকে আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখে। আপনার দেওয়া একটি কী ব্যবহার করে সমস্ত সংরক্ষিত ক্রেডেনশিয়াল এনক্রিপ্ট করা হয়, এবং ব্যাকআপগুলি আপনার নিজস্ব স্টোরেজে জমা হয় — তা আপনার কনফিগার করা লোকাল ডিস্ক হোক বা S3-কম্প্যাটিবল অবজেক্ট স্টোরেজ।
pgBackWeb-এর মূল ফিচারগুলো
মাল্টি-ডেটাবেস সমর্থন
একাধিক PostgreSQL ডেটাবেসের জন্য একটি একক ড্যাশবোর্ড থেকে ব্যাকআপ সংযোগ করুন এবং সময়সূচী করুন, প্রতিটি ডেটাবেসের জন্য আলাদা কনফিগারেশন ফাইল ছাড়াই।
S3-সামঞ্জস্যপূর্ণ স্টোরেজ
AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO, অথবা যেকোনো S3-সামঞ্জস্যপূর্ণ এন্ডপয়েন্টে স্থানীয় স্টোরেজের পাশাপাশি ব্যাকআপ আর্কাইভ পাঠান।
নির্ধারিত ব্যাকআপ কাজ
কনফিগারযোগ্য ধারণ নীতি সহ পুনরাবৃত্তিমূলক ব্যাকআপ সময়সূচী নির্ধারণ করুন, যাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুরানো আর্কাইভগুলি সরানো যায় এবং স্টোরেজ খরচ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
এনক্রিপ্ট করা শংসাপত্র
সমস্ত ডেটাবেস পাসওয়ার্ড এবং স্টোরেজ অ্যাক্সেস কী আপনার নিয়ন্ত্রিত একটি ব্যক্তিগত কী ব্যবহার করে স্থির অবস্থায় এনক্রিপ্ট করা হয় — কখনও প্লেইনটেক্সটে সংরক্ষণ করা হয় না।
ব্যাকআপ ইতিহাস ট্র্যাকিং
প্রতিটি ব্যাকআপ রান স্ট্যাটাস, সময়কাল এবং ফাইলের আকার সহ লগ করা হয় যাতে আপনি অবিলম্বে জানতে পারেন যখন একটি কাজ ব্যর্থ হয়।
কেন Hostinger-এ pgBackWeb রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।