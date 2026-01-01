এক ক্লিকে LavinMQ স্থাপন করুন।
উচ্চ-পারফরম্যান্স AMQP মেসেজ ব্রোকার যা একটি বিল্ট-ইন ওয়েব ম্যানেজমেন্ট UI সহ প্রতি সেকেন্ডে এক মিলিয়ন পর্যন্ত মেসেজ সরবরাহ করে।
LavinMQ-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
LavinMQ দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
LavinMQ হল একটি হালকা ওজনের, উচ্চ-পারফরম্যান্স মেসেজ ব্রোকার যা AMQP 0-9-1 প্রোটোকলকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছে। থ্রুপুট মাথায় রেখে ডিজাইন করা হয়েছে, এটি প্রতি সেকেন্ডে এক মিলিয়ন পর্যন্ত মেসেজ বেঞ্চমার্ক করে এবং কম মেমরি ও CPU ব্যবহার বজায় রাখে — যা এমন দলগুলির জন্য একটি আদর্শ পছন্দ যারা ভারী অবকাঠামোগত ওভারহেড ছাড়াই নির্ভরযোগ্য মেসেজিং চান।
আপনার VPS-এ LavinMQ স্ব-হোস্ট করা আপনাকে আপনার মেসেজিং অবকাঠামোর উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়। এটি ডাইরেক্ট, টপিক, ফ্যানআউট এবং উন্নত এক্সচেঞ্জ প্রকারগুলিকে সমর্থন করে, সাথে ক্লাস্টারিং, ফেডারেশন, স্ট্রিম কিউ, MQTT এবং প্রোমিথিউস মনিটরিং — প্রোডাকশন-গ্রেড মেসেজিং পাইপলাইনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু।
LavinMQ-এর মূল ফিচারগুলো
উচ্চ থ্রুপুট
প্রতি সেকেন্ডে এক মিলিয়ন পর্যন্ত মেসেজের জন্য বেঞ্চমার্ক করা হয়েছে, LavinMQ চাহিদাসম্পন্ন মেসেজিং ওয়ার্কলোডের জন্য অসাধারণ কর্মক্ষমতা প্রদান করে।
AMQP এবং MQTT সমর্থন
AMQP 0-9-1 এবং MQTT প্রোটোকলগুলিকে স্থানীয়ভাবে সমর্থন করে, যা এটিকে বিভিন্ন মেসেজিং ক্লায়েন্ট এবং লাইব্রেরির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে।
ওয়েব ম্যানেজমেন্ট ইউআই
বিল্ট-ইন ম্যানেজমেন্ট ইন্টারফেস আপনাকে যেকোনো ব্রাউজার থেকে কিউ, এক্সচেঞ্জ, সংযোগ এবং মেসেজ রেট নিরীক্ষণ করতে দেয়।
উন্নত বিনিময় প্রকার
নমনীয় রাউটিং লজিকের জন্য ডাইরেক্ট, টপিক, ফ্যানআউট, কনসিস্টেন্ট হ্যাশ, ডেড লেটার এবং বিলম্বিত বার্তা আদান-প্রদান সমর্থন করে।
ক্লাস্টারিং এবং ফেডারেশন
বিতরণকৃত, উচ্চ-উপলব্ধতার স্থাপনার জন্য বিল্ট-ইন ক্লাস্টারিং এবং ফেডারেশন সমর্থন সহ অনুভূমিকভাবে স্কেল করুন।
প্রমিথিউস ইন্টিগ্রেশন
Prometheus স্ক্র্যাপিংয়ের জন্য মেট্রিক্স প্রকাশ করে, যা গ্রাফানা ড্যাশবোর্ড এবং অ্যালার্টিং পাইপলাইনগুলির সাথে নির্বিঘ্ন ইন্টিগ্রেশন সক্ষম করে।
কেন Hostinger-এ LavinMQ রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।