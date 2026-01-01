এক ক্লিকে ডোমোটিকজ স্থাপন করুন।
স্মার্ট হোম ডিভাইস মনিটরিং এবং কন্ট্রোল করার জন্য হালকা ওপেন-সোর্স হোম অটোমেশন সিস্টেম।
Domoticz-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Domoticz দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Domoticz হলো একটি লাইটওয়েট হোম অটোমেশন সার্ভার যা আপনাকে বিভিন্ন ধরনের স্মার্ট হোম ডিভাইস — যেমন সুইচ, সেন্সর, থার্মোস্ট্যাট, এনার্জি মিটার, ওয়েদার স্টেশন এবং আরও অনেক কিছু — সবকিছু একটি একক ওয়েব ইন্টারফেস থেকে মনিটর ও কন্ট্রোল করতে দেয়। এটি Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1 মিটার এবং MQTT সহ শত শত হার্ডওয়্যার প্রোটোকল ও ইন্টিগ্রেশন সমর্থন করে, যা এটিকে বেশিরভাগ জনপ্রিয় স্মার্ট হোম ইকোসিস্টেমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে।
আপনার নিজের VPS-এ Domoticz চালানো আপনাকে আপনার অটোমেশন নিয়মাবলী, ঐতিহাসিক সেন্সর ডেটা এবং ডিভাইস অ্যাক্সেসের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয় — কোনো ক্লাউড নির্ভরতা, কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি এবং তৃতীয় পক্ষের পরিষেবা থেকে কোনো গোপনীয়তার ঝুঁকি ছাড়াই। এর কম রিসোর্স ফুটপ্রিন্ট এটিকে একটি সাধারণ VPS-এ সর্বদা চালু থাকা স্থাপনার জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
Domoticz-এর মূল ফিচারগুলো
বহু-প্রোটোকল ডিভাইস সমর্থন
একটি একক সমন্বিত ইন্টারফেস থেকে Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT, এবং শত শত অন্যান্য হার্ডওয়্যার প্রোটোকল সংযুক্ত করুন।
অটোমেশন নিয়মাবলী ইঞ্জিন
কোড না লিখে সময়-ভিত্তিক, ইভেন্ট-চালিত এবং সেন্সর-ট্রিগারড অটোমেশন নিয়ম তৈরি করুন, আপনার বাড়ি আপনার সময়সূচী অনুযায়ী সচল রাখুন।
শক্তি পর্যবেক্ষণ
বিল্ট-ইন গ্রাফিং এবং SQLite দ্বারা চালিত ঐতিহাসিক ডেটা স্টোরেজ সহ রিয়েল টাইমে বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং জলের ব্যবহার ট্র্যাক করুন।
আবহাওয়া এবং সেন্সর ড্যাশবোর্ডগুলি
তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বাতাস, বৃষ্টি এবং বায়ুর গুণমানের ডেটা স্থানীয় সেন্সর বা অনলাইন আবহাওয়া পরিষেবা থেকে কাস্টমাইজযোগ্য ড্যাশবোর্ডে দৃশ্যমান করুন।
মোবাইল-বান্ধব ইন্টারফেস
যেকোনো ব্রাউজার বা মোবাইল ডিভাইস থেকে সমস্ত ডিভাইস অ্যাক্সেস এবং নিয়ন্ত্রণ করুন, তৃতীয় পক্ষের পরিষেবাগুলির মাধ্যমে ঐচ্ছিক পুশ বিজ্ঞপ্তি সহ।
প্লাগইন এবং স্ক্রিপ্টিং সাপোর্ট
কাস্টম হার্ডওয়্যার, API, অথবা জটিল অটোমেশন লজিক একত্রিত করতে পাইথন প্লাগইন এবং লুয়া স্ক্রিপ্টিং ব্যবহার করে কার্যকারিতা প্রসারিত করুন।
কেন Hostinger-এ Domoticz রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।