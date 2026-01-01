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হালকা স্ব-হোস্টেড ওয়েব ইউআই যা পূর্বনির্ধারিত শেল কমান্ডগুলিকে নিরাপদ, ক্লিক করে চালানোর বোতাম হিসাবে উন্মোচন করে।

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করুন
ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
819/মাস
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৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
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64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

OliveTin দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

অলিভটিন একটি ছোট স্ব-হোস্টেড গো পরিষেবা যা পূর্বনির্ধারিত শেল কমান্ডগুলিকে একটি ওয়েব UI-তে নিরাপদ, ক্লিক-টু-রান বোতামে পরিণত করে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর প্রতিটি অ্যাকশনকে একটি YAML কনফিগারেশন ফাইলে বর্ণনা করেন — নাম, আইকন, কমান্ড, ঐচ্ছিক আর্গুমেন্ট, ঐচ্ছিক নিশ্চিতকরণ ডায়ালগ — এবং অলিভটিন সেগুলিকে একটি পরিপাটি ড্যাশবোর্ড হিসাবে রেন্ডার করে যা অ্যাক্সেস আছে এমন যে কেউ টার্মিনাল স্পর্শ না করেই ব্যবহার করতে পারে।

আপনার নিজের VPS-এ অলিভটিন স্ব-হোস্ট করা অ-প্রযুক্তিগত পরিবারের সদস্য, জুনিয়র সতীর্থ বা কিয়স্ক-স্টাইলের টাচস্ক্রিনগুলিকে এমন একটি নিয়ন্ত্রিত অপারেশন সেট দেয় যা তারা নিরাপদে চালাতে পারে — একটি আটকে থাকা পরিষেবা পুনরায় চালু করা, একটি ওয়েক-অন-ল্যান প্যাকেট পাঠানো, একটি প্লেক্স লাইব্রেরি রিফ্রেশ করা, একটি ব্যাকআপ শুরু করা — SSH শংসাপত্র হস্তান্তর না করে বা নির্বিচারে কমান্ড এক্সিকিউশন প্রকাশ না করে। কারণ অলিভটিন শুধুমাত্র আপনার স্পষ্টভাবে ঘোষিত কমান্ডগুলি চালায়, তাই এর প্রভাব YAML কনফিগারেশন দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

OliveTin-এর মূল ফিচারগুলো

YAML-দ্বারা-সংজ্ঞায়িত ক্রিয়া

একটি পরিমার্জিত ড্যাশবোর্ড রেন্ডার করতে OliveTin কনফিগারেশন ফাইলে প্রতিটি শেল কমান্ডের শিরোনাম, আইকন, ঐচ্ছিক আর্গুমেন্ট এবং এক্সিকিউশন আচরণ বর্ণনা করুন।

স্পর্শ-বান্ধব ইউআই

প্রতিক্রিয়াশীল একক-পৃষ্ঠার অ্যাপ যা ফোন, ট্যাবলেট এবং দেয়ালে লাগানো টাচস্ক্রিনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে — কিয়স্ক-স্টাইলের গৃহস্থালী অটোমেশনের জন্য উপযুক্ত।

আর্গুমেন্ট এবং ড্রপডাউন ইনপুটগুলি

জটিল কমান্ডগুলিকে ড্রপডাউন, টেক্সট ফিল্ড বা চেকবক্স টগলে পরিণত করুন যাতে অ-প্রযুক্তিগত ব্যবহারকারীরা প্রতিবার সঠিক প্যারামিটার সহ সেগুলিকে আহ্বান করতে পারে।

নিশ্চিতকরণ ডায়ালগ

সংবেদনশীল ক্রিয়াগুলিকে প্রয়োজনীয় নিশ্চিতকরণ দিয়ে চিহ্নিত করুন যাতে বিপজ্জনক কমান্ডগুলি কার্যকর হওয়ার আগে একটি অতিরিক্ত ক্লিকের প্রয়োজন হয়।

ক্ষুদ্র রিসোর্স ফুটপ্রিন্ট

একক গো বাইনারি মাত্র কয়েক মেগাবাইট র‍্যাম এবং ন্যূনতম সিপিইউ ব্যবহার করে, যা আরও ভারী স্ব-হোস্টেড পরিষেবাগুলির পাশাপাশি একটি ভিপিএস-এ রাখার জন্য আদর্শ।

ওয়েবহুক এবং API

অটোমেশন, স্ক্রিপ্ট এবং হোম-অটোমেশন হাবগুলির সাথে OliveTin-কে একত্রিত করতে HTTP ওয়েবহুক বা REST API এর মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে অ্যাকশন ট্রিগার করুন।

কেন Hostinger-এ OliveTin রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
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নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

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