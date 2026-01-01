এক ক্লিকে কুইকউইট স্থাপন করুন।
পর্যবেক্ষণযোগ্যতার জন্য ক্লাউড-নেটিভ সার্চ ইঞ্জিন — Datadog, Elasticsearch, Loki, এবং Tempo-এর একটি ওপেন-সোর্স বিকল্প।
Quickwit-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Quickwit দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
কুইকউইট একটি ওপেন-সোর্স ডিস্ট্রিবিউটেড সার্চ ইঞ্জিন যা রাস্টে লেখা হয়েছে এবং যেকোনো স্কেলে লগ ম্যানেজমেন্ট, ডিস্ট্রিবিউটেড ট্রেসিং এবং অবজার্ভেবিলিটি ওয়ার্কলোডের জন্য বিশেষভাবে তৈরি। এটি স্টোরেজ থেকে কম্পিউটকে বিচ্ছিন্ন করে, ডেটা সরাসরি অবজেক্ট স্টোরেজে ইনডেক্স করে যাতে দলগুলি ঐতিহ্যবাহী লগ স্ট্যাকের খরচের একটি ভগ্নাংশে মাস বা বছরের টেলিমেট্রি অনলাইনে রাখতে পারে।
আপনার নিজের ভিপিএস-এ কুইকউইট সেলফ-হোস্ট করা আপনাকে আপনার অবজার্ভেবিলিটি পাইপলাইনের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়, নেটিভ ওপেনটেলিমেট্রি এবং জেগার সামঞ্জস্যতা, এবং একটি গ্রাফানা ডেটা সোর্স প্রদান করে — প্রতি-হোস্ট মূল্য, রিটেনশন ক্যাপ বা SaaS অবজার্ভেবিলিটি প্ল্যাটফর্মগুলির সাথে যুক্ত ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই।
Quickwit-এর মূল ফিচারগুলো
ওপেনটেলিমেট্রি নেটিভ
সাইডকার বা স্কিমা ম্যাপিং ছাড়াই OTLP gRPC এবং HTTP এর মাধ্যমে সরাসরি লগ এবং ট্রেস ইনজেস্ট করুন, তারপর সেকেন্ডের মধ্যে সেগুলিকে কোয়েরি করুন।
জেগার সামঞ্জস্যপূর্ণ
ড্রপ-ইন জেগার gRPC API বিদ্যমান জেগার UI এবং ক্লায়েন্টদেরকে কোনো অ্যাপ্লিকেশন পরিবর্তন ছাড়াই কুইকউইট-সমর্থিত ট্রেসগুলি কোয়েরি করতে দেয়।
সাব-সেকেন্ড অনুসন্ধান
ট্যানটিভি-চালিত ইনডেক্সিং কম-বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া সহ টেরাবাইট লগ এবং স্প্যান জুড়ে পূর্ণ-পাঠ্য এবং কাঠামোগত কোয়েরি সরবরাহ করে।
অবজেক্ট স্টোরেজ ব্যাকএন্ড
ডেটা সরাসরি S3-সামঞ্জস্যপূর্ণ স্টোরেজে সূচীবদ্ধ করে যাতে ডেটা সংরক্ষণ সস্তা এবং নমনীয় হয় — ব্যয়বহুল SSD ছাড়াই কয়েক মাসের টেলিমেট্রি সংরক্ষণ করুন।
Grafana ডেটা সোর্স
অফিসিয়াল গ্রাফানা প্লাগইন কুইকউইটকে প্রমিথিউস এবং লোকি ড্যাশবোর্ডের পাশাপাশি একটি প্রথম-শ্রেণীর লগ এবং ট্রেস উৎস হিসেবে পরিণত করে।
স্কিমাহীন গ্রহণ
ডাইনামিক ম্যাপিং আপনাকে আধা-কাঠামোগত JSON ইনজেস্ট করতে দেয়, আগে থেকে স্কিমা সংজ্ঞায়িত না করেই। প্রয়োজন অনুসারে কঠোর স্কিমা ব্যবহারের বিকল্পও থাকে।
কেন Hostinger-এ Quickwit রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।