এক ক্লিকে Manticore Search ইনস্টলেশন করুন।
উচ্চ-পারফরম্যান্স ওপেন-সোর্স সার্চ ডেটাবেস, যা ফুল-টেক্সট সার্চ, ভেক্টর সার্চ এবং MySQL প্রোটোকল সমর্থন করে।
Manticore Search-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Manticore Search দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Manticore Search হল একটি শক্তিশালী ওপেন-সোর্স ডেটাবেস যা বিশেষভাবে সার্চের জন্য তৈরি করা হয়েছে। 2017 সালে Sphinx Search প্রকল্পের ধারাবাহিকতা হিসাবে তৈরি, এটি একটি একক ইঞ্জিনে ফুল-টেক্সট সার্চ, ভেক্টর সিমিলারিটি সার্চ এবং রিয়েল-টাইম অ্যানালিটিক্সকে একত্রিত করে — যা পরিচিত MySQL প্রোটোকল বা একটি JSON HTTP API এর মাধ্যমে অ্যাক্সেসযোগ্য।
Elasticsearch এর বিপরীতে, Manticore C++ এ লেখা এবং বিলিয়ন বিলিয়ন ডকুমেন্টের মধ্যে চমৎকার কোয়েরি পারফরম্যান্স প্রদান করার সময় ন্যূনতম রিসোর্স প্রয়োজন। আপনার নিজের VPS-এ সেলফ-হোস্টিং আপনার সার্চ ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয় — কোনো প্রতি-কোয়েরি ফি নেই, কোনো ভেন্ডর লক-ইন নেই এবং কোনো JVM ওভারহেড নেই।
Manticore Search-এর মূল ফিচারগুলো
পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান
২০+ সার্চ অপারেটর, ফাজি ম্যাচিং, স্টেমিং এবং লেমাটাইজেশন সহ, বৃহৎ ডকুমেন্ট সংগ্রহ জুড়ে সুনির্দিষ্ট পূর্ণ-পাঠ্য পুনরুদ্ধারের জন্য।
MySQL সামঞ্জস্যপূর্ণ
যেকোনো MySQL ক্লায়েন্ট, ORM, বা BI টুল ব্যবহার করে সংযোগ করুন — কোনো নতুন SDK প্রয়োজন নেই, এবং বিদ্যমান MySQL-ভিত্তিক টুলিং অবিলম্বে কাজ করে।
ভেক্টর অনুসন্ধান
বিল্ট-ইন HNSW ভেক্টর ইনডেক্স একটি আলাদা ভেক্টর ডেটাবেস ছাড়াই সিমান্টিক সিমিলারিটি সার্চ এবং হাইব্রিড কিওয়ার্ড + ভেক্টর কোয়েরি সক্ষম করে।
রিয়েল-টাইম ইনডেক্সিং
ডকুমেন্টগুলি সন্নিবেশ করার সাথে সাথেই অনুসন্ধানযোগ্য হয়ে ওঠে, কোনো ইনডেক্স পুনর্গঠনের বিলম্ব ছাড়াই, দ্রুত পরিবর্তনশীল ডেটাসেটে ফলাফলগুলিকে আপ-টু-ডেট রাখে।
কলামভিত্তিক সঞ্চয়স্থান
কলামভিত্তিক বিন্যাস কম মেমরি ওভারহেড সহ বৃহৎ ডেটাসেট জুড়ে বিশ্লেষণ, একত্রীকরণ এবং দিকনির্দেশিত অনুসন্ধানকে দ্রুত করে।
কেন Hostinger-এ Manticore Search রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।