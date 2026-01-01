এক ক্লিকে Prowlarr স্থাপন করুন।
arr স্ট্যাকের জন্য কেন্দ্রীভূত ইনডেক্সার ম্যানেজার — একবার 500+ টরেন্ট এবং ইউজনেটের ইনডেক্সার কনফিগার করুন এবং সেগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার সমস্ত মিডিয়া অ্যাপে সিঙ্ক করুন।
Prowlarr-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Prowlarr দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Prowlarr হলো arr মিডিয়া অটোমেশন ইকোসিস্টেমের জন্য ইনডেক্সার হাব। Sonarr, Radarr, Lidarr এবং Readarr-এ প্রতিটি ট্র্যাকার ও Usenet প্রোভাইডার আলাদাভাবে কনফিগার করার পরিবর্তে, আপনি Prowlarr-এ একবার যোগ করলেই এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিটি সংযুক্ত অ্যাপে কনফিগারেশন সিঙ্ক্রোনাইজ করে। ৫০০টিরও বেশি ইনডেক্সারের সাপোর্ট, বিল্ট-ইন হেলথ মনিটরিং এবং Cloudflare-সুরক্ষিত সাইটগুলির জন্য Flaresolverr ইন্টিগ্রেশন সহ, Prowlarr একটি মাল্টি-অ্যাপ মিডিয়া স্ট্যাকের সাথে আসা পুনরাবৃত্তিমূলক রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
একটি VPS-এ Prowlarr চালানো আপনার সমস্ত মিডিয়া অ্যাপ জুড়ে 24/7 ইনডেক্সার হেলথ চেক এবং তাৎক্ষণিক সিঙ্ক নিশ্চিত করে, দ্রুত সার্চ ফলাফলের জন্য এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্ক স্পিড এবং আপনার ব্যক্তিগত ট্র্যাকার ক্রিডেনশিয়াল ও কাস্টম ইনডেক্সার ডেফিনিশন সুরক্ষিত রাখতে পারসিস্টেন্ট স্টোরেজ প্রদান করে।
Prowlarr-এর মূল ফিচারগুলো
কেন্দ্রীভূত ইনডেক্সার ব্যবস্থাপনা
Prowlarr-এ একবার যেকোনো টরেন্ট ট্র্যাকার বা ইউজনেটের ইনডেক্সার যোগ করুন এবং এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিটি সংযুক্ত arr অ্যাপে কনফিগারেশন পাঠায় — কোনো ডুপ্লিকেট সেটআপের প্রয়োজন নেই।
৫০০+ ইনডেক্সার সমর্থিত
পূর্ব-কনফিগার করা সংজ্ঞা শত শত পাবলিক এবং প্রাইভেট ট্র্যাকার এবং ইউজনেটের প্রদানকারীকে কভার করে, কাস্টম উৎস যোগ করার জন্য কার্ডিগান YAML সমর্থন সহ।
স্বাস্থ্য মনিটরিং
Prowlarr ক্রমাগত ইনডেক্সার পরীক্ষা করে এবং বিস্তারিত স্ট্যাটাস রিপোর্ট সহ ব্যর্থতা চিহ্নিত করে, যাতে আপনি ভাঙা ট্র্যাকারগুলি তারা নীরবে ফলাফল দেওয়া বন্ধ করার আগে ধরতে পারেন।
Flaresolverr ইন্টিগ্রেশন
Flaresolverr-এর জন্য বিল্ট-ইন সমর্থন Prowlarr-কে ইনডেক্সারগুলিতে Cloudflare বট সুরক্ষা বাইপাস করতে দেয়, যা অন্যথায় স্বয়ংক্রিয় সরঞ্জামগুলির কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য হবে না।
সার্চ এবং পরিসংখ্যান
একই সাথে সমস্ত ইনডেক্সার জুড়ে ম্যানুয়াল অনুসন্ধান চালান এবং একটি একক ড্যাশবোর্ড থেকে প্রতি-ইনডেক্সার ক্যোয়ারী গণনা, গ্র্যাব রেট এবং কর্মক্ষমতা ইতিহাস পর্যালোচনা করুন।
কেন Hostinger-এ Prowlarr রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।