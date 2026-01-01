এক ক্লিকে jsreport স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড জাভাস্ক্রিপ্ট রিপোর্টিং প্ল্যাটফর্ম যা REST API এর মাধ্যমে এইচটিএমএল টেমপ্লেট থেকে পিডিএফ, এক্সেল, এবং ডকএক্স ডকুমেন্ট তৈরি করে।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
jsreport দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
jsreport হল একটি ওপেন-সোর্স রিপোর্টিং সার্ভার যা HTML টেমপ্লেট থেকে উৎপাদন-মানের ব্যবসায়িক নথি তৈরি করে। ডেভেলপমেন্ট টিমগুলি এটিকে একটি শেয়ার্ড সার্ভিস হিসাবে ব্যবহার করে যা সংস্থার যেকোনো অ্যাপ্লিকেশন REST API এর মাধ্যমে কল করতে পারে — JSON ডেটা পাস করে এবং কলিং অ্যাপ্লিকেশনে কোনো রেন্ডারিং লজিক ছাড়াই একটি ফরম্যাট করা PDF, এক্সেল স্প্রেডশীট, DOCX, অথবা HTML রেসপন্স গ্রহণ করে। টেমপ্লেটগুলি হ্যান্ডেলবার্স বা অন্যান্য সমর্থিত ইঞ্জিন ব্যবহার করে স্ট্যান্ডার্ড HTML এবং CSS এ লেখা হয়, যাতে যেকোনো ওয়েব ডেভেলপার একটি মালিকানাধীন DSL না শিখেও সেগুলি তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে।
jsreport স্ব-হোস্টিং করলে তৈরি করা নথিগুলি — চালান, চুক্তি, আর্থিক বিবরণী — আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে থাকে, কোনো তৃতীয় পক্ষের রেন্ডারিং পরিষেবাতে সংবেদনশীল ব্যবসায়িক ডেটা না পাঠিয়ে। কোনো নথি প্রতি ফি নেই এবং কোনো ব্যবহারের সীমা নেই।
jsreport-এর মূল ফিচারগুলো
একাধিক আউটপুট ফরম্যাট
একই টেমপ্লেট থেকে পিডিএফ, এক্সেল (XLSX), DOCX, HTML, CSV, অথবা XML তৈরি করুন, একটি API প্যারামিটারের মাধ্যমে ফরম্যাট পরিবর্তন করে আলাদা ডিজাইন রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াই।
রেস্ট এপিআই রেন্ডারিং
প্রতিটি টেমপ্লেট একটি POST এন্ডপয়েন্ট — অ্যাপ্লিকেশনগুলি JSON ডেটা পাস করে এবং রেন্ডার করা ডকুমেন্ট ফেরত পায়, অ্যাপ্লিকেশন কোড থেকে রিপোর্ট লজিককে বিচ্ছিন্ন করে।
ব্রাউজার-ভিত্তিক ডিজাইনার
বিল্ট-ইন ওয়েব এডিটর ব্যবহার করে টুলগুলির মধ্যে স্যুইচ না করেই সরাসরি ব্রাউজারে রিপোর্ট টেমপ্লেট ডিজাইন করুন, পূর্বরূপ দেখুন এবং পরীক্ষা করুন।
রিপোর্ট শিডিউলিং
রিপোর্টগুলি নির্দিষ্ট বিরতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালানোর জন্য সময়সূচী করুন এবং ইমেলের মাধ্যমে বিতরণ করুন অথবা আউটপুট সংরক্ষণ করুন, যার ফলে ম্যানুয়াল পুনরাবৃত্ত রপ্তানির প্রয়োজন দূর হবে।
টেমপ্লেট সংস্করণ
বিল্ট-ইন সংস্করণ ইতিহাস সহ একটি টেমপ্লেটের প্রতিটি পরিবর্তন ট্র্যাক করুন এবং একটি পৃথক VCS বজায় না রেখে যেকোনো পূর্ববর্তী সংস্করণে ফিরে যান।
কেন Hostinger-এ jsreport রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।