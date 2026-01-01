এক ক্লিকে Rundeck স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স রানবুক অটোমেশন যা স্ক্রিপ্ট এবং ওয়ার্কফ্লোকে যেকোনো দলের জন্য সেলফ-সার্ভিস অপারেশনে পরিণত করে।
Rundeck-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Rundeck দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Rundeck হল PagerDuty দ্বারা পরিচালিত ওপেন-সোর্স রানবুক অটোমেশন ইঞ্জিন। এটি অপারেশনাল স্ক্রিপ্ট, অ্যাড-হক কমান্ড এবং জটিল মাল্টি-স্টেপ পদ্ধতিগুলিকে সংস্করণযুক্ত জবে রূপান্তরিত করে যা দলের যে কেউ ওয়েব UI, API, বা চ্যাট ইন্টিগ্রেশন থেকে নিরাপদে চালাতে পারে — SSH কী বা প্রোডাকশন ক্রেডেনশিয়াল না দিয়েই।
আপনার নিজের VPS-এ Rundeck স্ব-হোস্ট করা আপনার নিয়ন্ত্রণে কাজের সংজ্ঞা, এক্সিকিউশন ইতিহাস এবং নোড ইনভেন্টরি রাখে। অপারেশন, সাপোর্ট এবং অন-কল ইঞ্জিনিয়াররা ডিপ্লয়মেন্ট ট্রিগার করতে, পরিষেবা পুনরায় চালু করতে, কী রোটেট করতে এবং ঘটনাগুলি সমাধান করতে একটি একক নিরীক্ষিত স্থান পায় — যা ট্রাইবাল জ্ঞানকে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য, অনুমতি-স্কোপড অটোমেশনে পরিণত করে।
Rundeck-এর মূল ফিচারগুলো
সেল্ফ-সার্ভিস কাজ
স্ক্রিপ্ট এবং শেল কমান্ডগুলিকে প্যারামিটারাইজড কাজ হিসাবে মোড়ানো যাতে নন-ইঞ্জিনিয়াররা একটি ওয়েব UI থেকে নিরাপদে সাধারণ অপারেশনাল কাজগুলি চালাতে পারে।
ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস
গ্রানুলার ACL নীতিগুলি নিয়ন্ত্রণ করে কে প্রতিটি কাজ, প্রকল্প এবং নোড পড়তে, চালাতে, সম্পাদনা করতে বা মুছে ফেলতে পারবে — নিরাপদ অ্যাক্সেস অর্পণ করার জন্য উপযুক্ত।
ওয়ার্কফ্লো অর্কেস্ট্রেশন
একটি একক ওয়ার্কফ্লো থেকে শর্তসাপেক্ষ যুক্তি, ত্রুটি হ্যান্ডলার এবং সমান্তরাল কার্যনির্বাহ সহ শত শত রিমোট নোড জুড়ে ধাপগুলিকে শৃঙ্খলিত করুন।
নিরীক্ষা এবং সম্পাদনের ইতিহাস
প্রতিটি কাজের রান সম্পূর্ণ আউটপুট, প্যারামিটার এবং যে ব্যবহারকারী এটি ট্রিগার করেছেন তার তথ্য সহ লগ করা হয়, যা আপনাকে একটি সম্পূর্ণ অপারেশনাল অডিট ট্রেল প্রদান করে।
API এবং webhooks
একটি সম্পূর্ণ REST API, ওয়েবহুক রিসিভার এবং CLI ক্লায়েন্ট ব্যবহার করে CI/CD পাইপলাইন, মনিটরিং অ্যালার্ট বা চ্যাটঅপস থেকে জবগুলি ট্রিগার করুন।
প্লাগইন ইকোসিস্টেম
AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira, এবং আরও অনেক ইন্টিগ্রেশনের জন্য বিল্ট-ইন এবং কমিউনিটি প্লাগইন ব্যবহার করে রানডেককে প্রসারিত করুন।
কেন Hostinger-এ Rundeck রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।