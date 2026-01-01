এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে রেডিস কমান্ডার স্থাপন করুন।
যেকোনো ব্রাউজার থেকে কী ব্রাউজ করা, মান সম্পাদনা করা এবং একটি রেডিস ডেটাবেস নিরীক্ষণের জন্য ওয়েব-ভিত্তিক রেডিস ম্যানেজমেন্ট UI।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Redis Commander দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Redis Commander হলো Redis ডেটাবেজ পরিচালনার জন্য একটি হালকা ওজনের, ওপেন-সোর্স ওয়েব ইন্টারফেস। এটি কীস্পেস নেভিগেট করার জন্য একটি ট্রি-স্টাইল ব্রাউজার, স্ট্রিং, হ্যাশ, লিস্ট, সেট এবং সর্টেড সেটের জন্য ইনলাইন এডিটর এবং যেকোনো Redis কমান্ড চালানোর জন্য একটি বিল্ট-ইন কমান্ড কনসোল সরবরাহ করে। সার্ভার পরিসংখ্যান — মেমরি ব্যবহার, সংযুক্ত ক্লায়েন্ট, হিট রেট — ড্যাশবোর্ডে এক নজরে দেখা যায়।
এই ডিপ্লয়মেন্টটি Redis Commander-কে একটি Redis 7 ইনস্ট্যান্সের সাথে একত্রিত করে, যাতে আপনি একটি একক স্ট্যাকে একটি সম্পূর্ণ কার্যকরী কী-ভ্যালু স্টোর এবং এর ম্যানেজমেন্ট UI পান। HTTP বেসিক অথেন্টিকেশন ওয়েব ইন্টারফেসকে অননুমোদিত অ্যাক্সেস থেকে রক্ষা করে, এবং Redis ইনস্ট্যান্স একটি জেনারেটেড পাসওয়ার্ড দিয়ে সুরক্ষিত থাকে যাতে এটি ক্রেডেনশিয়াল ছাড়া উন্মুক্ত না হয়।
Redis Commander-এর মূল ফিচারগুলো
কী ব্রাউজার
আপনার সম্পূর্ণ রেডিস কিস্পেস একটি ট্রি ভিউতে নেভিগেট করুন, প্যাটার্ন দ্বারা অনুসন্ধান করুন এবং ব্রাউজারে সরাসরি যেকোনো মান পরিদর্শন বা সম্পাদনা করুন, কোনো রেডিস কমান্ড না লিখে।
সমস্ত ডেটা প্রকার
টাইপ-সচেতন সম্পাদকদের সাহায্যে স্ট্রিং, হ্যাশ, তালিকা, সেট, সাজানো সেট এবং স্ট্রিমগুলি দেখুন ও সম্পাদনা করুন, যা ডেটা একটি সুসংগঠিত, পঠনযোগ্য বিন্যাসে প্রদর্শন করে।
কমান্ড কনসোল
বিল্ট-ইন কনসোল থেকে নির্বিচারে রেডিস কমান্ড চালান এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া দেখুন — ডিবাগিং, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং এককালীন ডেটা অপারেশনের জন্য দরকারী।
সার্ভার পরিসংখ্যান
ড্যাশবোর্ড এক নজরে রিয়েল-টাইম রেডিস সার্ভার মেট্রিক্স দেখায়, যার মধ্যে মেমরি ব্যবহার, কিস্পেস হিট/মিস রেট, সংযুক্ত ক্লায়েন্ট এবং আপটাইম অন্তর্ভুক্ত।
HTTP বেসিক অথ
ওয়েব ইন্টারফেস ব্যবহারকারীর নাম এবং পাসওয়ার্ড প্রমাণীকরণ দ্বারা সুরক্ষিত, যা ব্রাউজার UI এর মাধ্যমে আপনার রেডিস ডেটাতে অননুমোদিত অ্যাক্সেস প্রতিরোধ করে।
কেন Hostinger-এ Redis Commander রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
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