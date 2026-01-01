এক ক্লিকে HuggingChat (চ্যাট ইউআই) স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স স্ফেল্টকিট চ্যাট ইন্টারফেস যা হাগিংচ্যাটকে শক্তি যোগায় এবং যেকোনো OpenAI-সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল এন্ডপয়েন্টের সাথে সংযুক্ত হয়।
HuggingChat (Chat UI)-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
HuggingChat (Chat UI) দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
HuggingChat (চ্যাট ইউআই) হলো huggingface.co/chat-এর পেছনের ওপেন-সোর্স কোডবেস, যা Hugging Face দ্বারা বৃহৎ ভাষা মডেলগুলির জন্য একটি পরিমার্জিত, ব্র্যান্ডযোগ্য ফ্রন্ট-এন্ড হিসাবে তৈরি করা হয়েছে। ভেন্ডর-লকড চ্যাট অ্যাপগুলির থেকে ভিন্ন, এটি OpenAI API প্রোটোকল ব্যবহার করে, তাই একই ডিপ্লয়মেন্ট একটি URL এবং কী অদলবদল করে Hugging Face Inference Providers router, OpenRouter, একটি স্থানীয় llama.cpp সার্ভার, Ollama, অথবা অন্য যেকোনো সামঞ্জস্যপূর্ণ এন্ডপয়েন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারে।
আপনার নিজের VPS-এ এটি স্ব-হোস্ট করলে আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে প্রতিটি কথোপকথন, MCP টুল কল এবং আপলোড করা ফাইল থাকে, একই সাথে আপনি আপনার পছন্দের যেকোনো ইনফারেন্স ব্যাকএন্ডের মাধ্যমে হাজার হাজার ওপেন এবং মালিকানাধীন মডেলগুলিতে অ্যাক্সেস পান।
HuggingChat (Chat UI)-এর মূল ফিচারগুলো
OpenAI-সামঞ্জস্যপূর্ণ রাউটার
Hugging Face রাউটার, OpenRouter, llama.cpp, Ollama, অথবা যেকোনো OpenAI-সামঞ্জস্যপূর্ণ URL-এর দিকে নির্দেশ করুন এবং তাৎক্ষণিকভাবে তাদের সম্পূর্ণ মডেল ক্যাটালগ অ্যাক্সেস করুন।
স্মার্ট অমনি রাউটিং
বিল্ট-ইন এলএলএম রাউটার প্রতিটি অনুরোধের জন্য সেরা মডেল স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাচন করে — মাল্টিমোডাল, টুল-কলিং, অথবা ডিফল্ট — শেষ ব্যবহারকারীদের কাছে জটিলতা প্রকাশ না করেই।
MCP টুল কলিং
মডেল কনটেক্সট প্রোটোকল সার্ভারগুলি সংযুক্ত করুন যাতে চ্যাটগুলি ওয়েব অনুসন্ধান, কোড এবং কাস্টম টুল চালাতে পারে এবং ফলাফলগুলি কথোপকথনে ফিরে স্ট্রিম করা হয়।
মাল্টিমোডাল কথোপকথন
ছবি, সংযুক্তি এবং ভয়েস ইনপুট ভিশন এবং হুইস্পার-স্টাইলের মডেলগুলিতে পাঠান যা আপনার নির্বাচিত প্রদানকারীর মাধ্যমে মাল্টিমোডাল ইনপুট সমর্থন করে।
স্থায়ী চ্যাট ইতিহাস
বান্ডেল করা মঙ্গোডিবি প্রতিটি ব্যবহারকারীর জন্য কথোপকথন, সেটিংস এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সংরক্ষণ করে যাতে ইতিহাস রিস্টার্টের পরেও টিকে থাকে এবং ডিভাইস জুড়ে ব্যবহারকারীদের অনুসরণ করে।
কাস্টম ব্র্যান্ডিং
আপনার দল বা গ্রাহকদের জন্য একটি সম্পূর্ণ ব্র্যান্ডেড অভ্যন্তরীণ চ্যাট পণ্য সরবরাহ করতে অ্যাপের নাম, বিবরণ এবং সম্পদগুলি পরিবর্তন করুন।
কেন Hostinger-এ HuggingChat (Chat UI) রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।