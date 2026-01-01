এক ক্লিকে মুডিস্ট স্থাপন করুন।
৮৪টি কিউরেটেড সাউন্ডস্কেপ এবং ফোকাস ও রিলাক্সেশনের জন্য বিল্ট-ইন প্রোডাক্টিভিটি টুলস সহ ওপেন-সোর্স অ্যাম্বিয়েন্ট সাউন্ড মিক্সার।
Moodist-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Moodist দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
মুডিস্ট হলো একটি ওপেন-সোর্স অ্যাম্বিয়েন্ট সাউন্ড মিক্সার যা আপনাকে কিউরেটেড সাউন্ডস্কেপ লেয়ার করে মনোযোগ, রিলাক্সেশন বা সৃজনশীল কাজের জন্য নিখুঁত অডিও পরিবেশ তৈরি করতে দেয়। ৮৪টি সাবধানে নির্বাচিত সাউন্ড সহ — বৃষ্টি এবং বনের পরিবেশ থেকে শুরু করে কফি শপের শব্দ এবং হোয়াইট নয়েজের বিভিন্ন ধরন পর্যন্ত — আপনি আপনার মেজাজ বা কাজের সাথে মানানসই কাস্টম মিক্স তৈরি করতে পারেন এবং পরে পুনরায় প্রয়োগ করার জন্য সেগুলিকে প্রিসেট হিসাবে সেভ করতে পারেন।
সাউন্ড মিক্সিং ছাড়াও, মুডিস্ট ইন্টারফেসে সরাসরি বেশ কিছু প্রোডাক্টিভিটি টুল একত্রিত করে: একটি পোমোডোরো টাইমার, কাউন্টডাউন টাইমার, শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম, টাস্ক লিস্ট এবং নোটপ্যাড। মিক্সগুলি URL এর মাধ্যমে শেয়ার করা যেতে পারে যাতে সহকর্মী বা বন্ধুরা একই সাউন্ডস্কেপে টিউন করতে পারে। সেলফ-হোস্টিং আপনাকে আপনার নিজস্ব VPS-এ একটি ব্যক্তিগত, সর্বদা উপলব্ধ ইনস্ট্যান্স দেয়, কোনো থার্ড-পার্টি সার্ভিসের উপর নির্ভর না করে।
Moodist-এর মূল ফিচারগুলো
স্তরযুক্ত শব্দ মিশ্রণ
একই সাথে একাধিক পরিবেষ্টিত শব্দ একত্রিত করুন এবং স্বতন্ত্র ভলিউম স্তরগুলি সামঞ্জস্য করে একটি ব্যক্তিগতকৃত সাউন্ডস্কেপ তৈরি করুন।
প্রোডাক্টিভিটি সুইট
পোমোডোরো টাইমার, কাউন্টডাউন টাইমার, শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম, কাজের তালিকা, এবং নোটপ্যাড সবই একই ইন্টারফেসে তৈরি করা হয়েছে — কোনো আলাদা অ্যাপের প্রয়োজন নেই।
শেয়ার করার যোগ্য মিক্স
আপনার বর্তমান সাউন্ডস্কেপ একটি URL হিসাবে এক্সপোর্ট করুন যাতে সতীর্থ বা বন্ধুরা তাৎক্ষণিকভাবে একই মিশ্রণ লোড করতে এবং শুনতে পারে।
প্রিসেট ব্যবস্থাপনা
আপনার পছন্দের সাউন্ডস্কেপগুলি সংরক্ষণ করুন, নাম দিন এবং পুনরায় লোড করুন যাতে আপনি একটি ক্লিকেই সঠিক পরিবেশে ফিরে আসতে পারেন।
প্রগতিশীল ওয়েব অ্যাপ
অফলাইন অ্যাক্সেস এবং ডেস্কটপ ও মোবাইল উভয় ডিভাইসেই একটি নেটিভ-অ্যাপের অনুভূতি পেতে আপনার হোম স্ক্রিনে মুডিস্ট ইনস্টল করুন।
কেন Hostinger-এ Moodist রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।