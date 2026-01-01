প্যারা এক ক্লিকে ইনস্টল করুন।
ওপেন-সোর্স ব্যাকএন্ড ফ্রেমওয়ার্ক যা অবজেক্ট পার্সিস্টেন্স, ফুল-টেক্সট সার্চ এবং মাল্টি-টেনেন্সির জন্য একটি JSON REST API প্রদান করে।
Para-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Para দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
প্যারা একটি স্কেলেবল, ওপেন-সোর্স ব্যাকএন্ড ফ্রেমওয়ার্ক যা অবজেক্ট পার্সিসটেন্স, ফুল-টেক্সট সার্চ, ক্যাশিং এবং অথেন্টিকেশন পরিচালনা করে যাতে ডেভেলপাররা তাদের অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার দিকে মনোযোগ দিতে পারে, এর অবকাঠামোর দিকে নয়। এটি একটি পরিষ্কার JSON REST API-এর মাধ্যমে সবকিছু উন্মুক্ত করে যা JWT টোকেন বা AWS Signature V4 দ্বারা সুরক্ষিত, যেকোনো ফ্রন্টএন্ড, মোবাইল অ্যাপ বা পরিষেবা পরিবেশন করতে প্রস্তুত।
ডিফল্ট সেটআপ সম্পূর্ণরূপে স্ব-নির্ভরভাবে চলে একটি এমবেডেড H2 ডেটাবেস এবং লুসিন সার্চ ইঞ্জিন সহ — কোনো বাহ্যিক ডেটাবেসের প্রয়োজন নেই। আপনার VPS-এ সেলফ-হোস্টিং আপনাকে একটি ব্যক্তিগত ব্যাকএন্ড API দেয় কোনো প্রতি-অনুরোধ ফি ছাড়াই, সম্পূর্ণ ডেটা নিয়ন্ত্রণ, এবং প্লাগইনগুলির জন্য সমর্থন যা আপনার প্রয়োজন বাড়ার সাথে সাথে PostgreSQL, MySQL, MongoDB, বা Elasticsearch-কে অদলবদল করতে পারে।
Para-এর মূল ফিচারগুলো
JSON অবজেক্ট পার্সিসটেন্স
একটি পরিষ্কার REST API-এর মাধ্যমে যেকোনো অবজেক্ট সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার এবং কোয়েরি করুন, যা H2, PostgreSQL, MySQL, এবং MongoDB সমর্থনকারী একটি প্লাগেবল ডেটাবেস স্তর দ্বারা সমর্থিত।
বিল্ট-ইন সার্চ
লুসিন-চালিত পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান কোনো অতিরিক্ত কনফিগারেশন ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে, যা সমস্ত সংরক্ষিত অবজেক্ট জুড়ে তাৎক্ষণিক অনুসন্ধান সক্ষম করে।
মাল্টি-টেন্যান্ট আর্কিটেকচার
বিল্ট-ইন মাল্টি-টেনেন্সি সহ অ্যাপ্লিকেশন দ্বারা ডেটা আলাদা করুন — প্রতিটি অ্যাপ তার নিজস্ব টেবিল, সার্চ ইনডেক্স এবং ক্যাশে নেমস্পেস পায়।
JWT প্রমাণীকরণ
JWT টোকেন বা AWS সিগনেচার V4 ব্যবহার করে API অনুরোধগুলি প্রমাণীকরণ করুন, বিল্ট-ইন ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক লগইন সমর্থন সহ।
প্লাগইন ইকোসিস্টেম
আপনার প্রয়োজন বাড়ার সাথে সাথে অফিসিয়াল প্লাগইন ব্যবহার করে ডিফল্ট H2 এবং লুসিন ব্যাকএন্ডের পরিবর্তে পোস্টগ্রেএসকিউএল, ইলাস্টিকসার্চ, মঙ্গোডিবি, অথবা হ্যাজেলকাস্ট ব্যবহার করুন।
কেন Hostinger-এ Para রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।