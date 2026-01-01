এক ক্লিকে NoteDiscovery স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড মার্কডাউন নলেজ বেস গ্রাফ ভিউ, ব্যাকলিঙ্ক এবং এমসিপি-এর মাধ্যমে বিল্ট-ইন এআই ইন্টিগ্রেশন সহ।
NoteDiscovery-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
NoteDiscovery দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
NoteDiscovery হল একটি হালকা ওজনের, স্ব-হোস্টেড নোট-নেওয়ার এবং জ্ঞানভাণ্ডার অ্যাপ্লিকেশন যা ডিস্কে সমস্ত বিষয়বস্তু সাধারণ মার্কডাউন ফাইল হিসাবে সংরক্ষণ করে — কোনো ডেটাবেস নেই, কোনো বাহ্যিক পরিষেবা নেই, কোনো ভেন্ডর লক-ইন নেই। সম্পাদক লাইভ প্রিভিউ, ল্যাটেক্স ম্যাথ, মারমেইড ডায়াগ্রাম, সিনট্যাক্স-হাইলাইটেড কোড ব্লক এবং অটো-সেভ সমর্থন করে। একটি ইন্টারেক্টিভ গ্রাফ ভিউ উইকিলিঙ্কের মাধ্যমে নোটগুলির মধ্যে সংযোগগুলি দেখায়, এবং একটি ব্যাকলিঙ্ক প্যানেল দেখায় কোন নোটগুলি বর্তমানটিকে উল্লেখ করে — লিঙ্কড-থিংকিং ওয়ার্কফ্লো যা Obsidian-এর মতো টুলগুলিকে জনপ্রিয় করে তোলে, যা সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজের সার্ভারে উপলব্ধ।
একটি বিল্ট-ইন MCP (মডেল কনটেক্সট প্রোটোকল) সার্ভার Claude এবং Cursor-এর মতো AI সহকারীদের সরাসরি আপনার নোটগুলি জিজ্ঞাসা এবং আপডেট করতে দেয়, যা NoteDiscovery-কে নেটিভ AI এজেন্ট ইন্টিগ্রেশন সহ কয়েকটি স্ব-হোস্টেড নোট অ্যাপের মধ্যে একটি করে তোলে।
NoteDiscovery-এর মূল ফিচারগুলো
গ্রাফ ভিউ এবং ব্যাকলিঙ্কস
নোটগুলির মধ্যে সংযোগগুলিকে একটি ইন্টারেক্টিভ গ্রাফ হিসাবে কল্পনা করুন এবং দেখুন কোন নোটগুলি বর্তমানটিকে উল্লেখ করে — একটি ক্রমবর্ধমান জ্ঞানভাণ্ডার নেভিগেট করা সহজ করে তোলে।
বিল্ট-ইন MCP সার্ভার
নেটিভ মডেল কনটেক্সট প্রোটোকল সমর্থন ক্লাউড এবং কার্সরের মতো এআই সহকারীদেরকে কোনো অতিরিক্ত প্লাগইন বা কনফিগারেশন ছাড়াই আপনার নোটগুলি সরাসরি পড়তে এবং লিখতে দেয়।
রিচ মার্কডাউন এডিটর
লাইভ প্রিভিউ, ল্যাটেক ম্যাথ রেন্ডারিং, মারমেইড ডায়াগ্রাম, ৫০+ ভাষার জন্য সিনট্যাক্স হাইলাইটিং, এবং একটি একক ব্রাউজার-ভিত্তিক ইন্টারফেসে স্প্লিট-পেন এডিটিং।
পাবলিক নোট শেয়ারিং
যেকোনো নোটের জন্য QR কোড সহ একটি টোকেন-সুরক্ষিত শেয়ারযোগ্য URL তৈরি করুন, যাতে আপনি সম্পূর্ণ নলেজ বেস প্রকাশ না করে পৃথক পৃষ্ঠাগুলি শেয়ার করতে পারেন।
অঙ্কন এবং মিডিয়া সাপোর্ট
ছবি, অডিও, ভিডিও এবং পিডিএফ ইনলাইন প্রিভিউ সহ এম্বেড করুন, এবং ইন-অ্যাপ স্কেচ তৈরি করুন যা আপনার মার্কডাউন নোটের পাশাপাশি PNG ফাইল হিসাবে সংরক্ষিত হবে।
কেন Hostinger-এ NoteDiscovery রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।