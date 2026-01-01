এক ক্লিকে হ্যালো স্থাপন করুন।
ব্লগ, ওয়েবসাইট এবং কন্টেন্ট-ভিত্তিক সাইট তৈরির জন্য একটি প্লাগইন মার্কেটপ্লেস সহ আধুনিক ওপেন-সোর্স সিএমএস।
Halo-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Halo দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Halo হলো একটি সম্পূর্ণ ওপেন-সোর্স, আধুনিক কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যা Spring Boot এবং reactive PostgreSQL-এর উপর তৈরি। এটি একটি সমৃদ্ধ প্লাগইন এবং থিম মার্কেটপ্লেস, একটি ব্লক-ভিত্তিক এডিটর, মাল্টি-কন্টেন্ট-টাইপ পাবলিশিং এবং একটি পরিষ্কার অ্যাডমিন কনসোল সরবরাহ করে — যা ব্যক্তিগত ব্লগ থেকে শুরু করে কোম্পানির ওয়েবসাইট পর্যন্ত সবকিছুর জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
৩৯,০০০-এর বেশি GitHub স্টার এবং সক্রিয় ডেভেলপমেন্ট সহ, Halo হলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত সেল্ফ-হোস্টেড CMS প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে একটি। আপনার নিজের VPS-এ সেল্ফ-হোস্টিং আপনাকে আপনার কন্টেন্টের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়, কোনো পোস্ট-প্রতি ফি লাগে না এবং সাবস্ক্রিপশন টায়ারের দ্বারা সীমাবদ্ধ না হয়ে প্লাগইন দিয়ে প্ল্যাটফর্মটি প্রসারিত করার সুবিধা দেয়।
Halo-এর মূল ফিচারগুলো
প্লাগইন মার্কেটপ্লেস
এসইও, মন্তব্য, অনুসন্ধান, সামাজিক শেয়ারিং এবং আরও অনেক কিছুর জন্য কমিউনিটি প্লাগইন ব্যবহার করে হ্যালোকে সম্প্রসারিত করুন — সরাসরি অ্যাডমিন কনসোল থেকে ইনস্টল করা যাবে।
থিম সিস্টেম
একটি সম্পূর্ণ থিম ইঞ্জিন এবং একটি সক্রিয় কমিউনিটি থিম মার্কেটপ্লেস দিয়ে আপনার সাইটের চেহারা পরিবর্তন বা কাস্টমাইজ করুন।
ব্লক-ভিত্তিক সম্পাদক
HTML স্পর্শ না করেই ছবি, এম্বেড, কোড ব্লক এবং কাস্টম লেআউট সমর্থনকারী একটি আধুনিক ব্লক এডিটর দিয়ে সমৃদ্ধ বিষয়বস্তু তৈরি করুন।
একাধিক বিষয়বস্তুর প্রকার
একটি একক প্ল্যাটফর্ম থেকে পোস্ট, পেজ এবং মোমেন্ট (মাইক্রোব্লগ) প্রকাশ করুন, যা দীর্ঘ-ফর্ম এবং সংক্ষিপ্ত-ফর্ম উভয় ধরনের কন্টেন্টের চাহিদা পূরণ করে।
REST এবং GraphQL APIs
আপনার কন্টেন্ট বিল্ট-ইন API-এর মাধ্যমে প্রকাশ করুন যাতে হেডলেস ডিপ্লয়মেন্ট, মোবাইল অ্যাপস বা তৃতীয় পক্ষের ইন্টিগ্রেশনগুলিকে শক্তি যোগানো যায়।
কেন Hostinger-এ Halo রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।