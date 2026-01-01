এক ক্লিকে PieFed স্থাপন করুন।
ফেডারেটেড রেডিট-স্টাইলের লিঙ্ক অ্যাগ্রিগেটর এবং আলোচনা প্ল্যাটফর্ম, যা প্রথম-শ্রেণীর মডারেশন টুলস এবং অ্যাকটিভিটিপাব ইন্টারঅপারেবিলিটি সহ।
PieFed-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
PieFed দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
পাইফেড হল একটি ওপেন-সোর্স ফেডারেটেড লিঙ্ক অ্যাগ্রিগেটর এবং আলোচনা প্ল্যাটফর্ম — পাইথন এবং ফ্লাস্ক দিয়ে লেখা একটি লেমি এবং এমবিন বিকল্প। এটি অ্যাকটিভিটিপাব-এর মাধ্যমে বৃহত্তর ফেডিভার্সের সাথে সংযুক্ত যাতে লেমি, এমবিন, মাস্টোডন এবং অন্যান্য সামঞ্জস্যপূর্ণ সার্ভারের ব্যবহারকারীরা আপনার হোস্ট করা কমিউনিটিগুলিতে সাবস্ক্রাইব করতে পারে, এবং আপনার সদস্যরা যেকোনো কমিউনিটিকে অনুসরণ করতে পারে।
পাইফেড কমিউনিটির স্বাস্থ্যের উপর দৃঢ় মনোযোগ দিয়ে নিজেকে আলাদা করে তোলে: বিল্ট-ইন ট্রাস্ট লেভেল, কন্টেন্ট ওয়ার্নিং, টপিক-ভিত্তিক ফিড কিউরেশন এবং গ্র্যানুলার মডারেটর টুলিং প্ল্যাটফর্মের মূল অংশ, যা কোনো অতিরিক্ত এক্সটেনশন নয়। আপনার ভিপিএস-এ সেলফ-হোস্টিং কন্টেন্টের মালিকানা, মডারেশন নীতি এবং সদস্য ডেটা সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে কোনো অ্যালগরিদমিক ফিড ম্যানিপুলেশন বা প্ল্যাটফর্ম লক-ইন ছাড়াই।
PieFed-এর মূল ফিচারগুলো
ActivityPub ফেডারেশন
লেমি, এমবিন, মাস্টোডন এবং অন্যান্য ফেডিভার্স পরিষেবার সাথে ইন্টারঅপারেট করে যাতে আপনার সম্প্রদায়গুলি নেটওয়ার্ক জুড়ে ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছাতে পারে, তাদের একটি প্ল্যাটফর্মে আবদ্ধ না করে।
প্রথম-শ্রেণীর মডারেশন
বিশ্বাসের স্তর, রিপোর্ট কিউ, বিষয়বস্তু সতর্কতা, এবং প্রতি-সম্প্রদায়ের নিয়মাবলী মডারেটরদের প্রথম দিন থেকেই আলোচনার মানের উপর সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ দেয়।
বিষয়-ভিত্তিক ফিড
সম্পর্কিত সম্প্রদায়গুলিকে বিষয়গুলিতে গোষ্ঠীভুক্ত করুন এবং ব্যবহারকারীদের একে একে সম্প্রদায়গুলিতে সাবস্ক্রাইব করার পরিবর্তে সম্পূর্ণ আগ্রহের ক্ষেত্রগুলি অনুসরণ করতে দিন।
ভোটদান এবং থ্রেডেড উত্তর
পরিচিত রেডিট-স্টাইলের থ্রেডেড মন্তব্য, যেখানে আপ এবং ডাউন ভোটিং এবং আলোচনার র্যাঙ্কিংয়ের জন্য একাধিক সাজানোর ক্রম রয়েছে।
অন্তর্নির্মিত API
লেমি ক্লায়েন্টদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আলফা এপিআই ব্যবহারকারীদের তৃতীয় পক্ষের মোবাইল এবং ডেস্কটপ অ্যাপ থেকে ব্রাউজ করতে এবং পোস্ট করতে দেয় যা ইতিমধ্যেই ইকোসিস্টেমে রয়েছে।
হালকা পাইথন স্ট্যাক
ফ্লাস্ক, পোস্টগ্রেএসকিউএল, রেডিস এবং সেলেরি সাধারণ ভিপিএস হার্ডওয়্যারে দক্ষতার সাথে চলে, যা অবকাঠামো খরচ ছাড়াই সম্প্রদায়ের বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ তৈরি করে।
কেন Hostinger-এ PieFed রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।