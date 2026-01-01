এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে কং স্থাপন করুন।
মাইক্রোসার্ভিস এবং এপিআই পরিচালনা, সুরক্ষিত ও স্কেল করার জন্য উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন ওপেন-সোর্স এপিআই গেটওয়ে।
Kong-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Kong দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
কং হল বিশ্বের সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ওপেন-সোর্স এপিআই গেটওয়ে, যা OpenResty (Nginx + LuaJIT) এর উপর নির্মিত বৃহৎ পরিসরে সাব-মিলিসেকেন্ড ল্যাটেন্সির জন্য। এটি আপনার পরিষেবাগুলির সামনে থাকে প্রমাণীকরণ, রেট লিমিটিং, ট্র্যাফিক রাউটিং এবং পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করার জন্য ৫০টিরও বেশি প্লাগইনের একটি সমৃদ্ধ ইকোসিস্টেমের মাধ্যমে — আপনার অ্যাপ্লিকেশন কোড পরিবর্তন না করেই।
আপনার নিজস্ব VPS-এ কং চালানো আপনাকে এপিআই ট্র্যাফিক, প্লাগইন কনফিগারেশন এবং সংবেদনশীল শংসাপত্রের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়, ম্যানেজড এপিআই গেটওয়ে পরিষেবাগুলির ব্যবহার-ভিত্তিক মূল্য ছাড়াই। এই স্থাপনায় কং-এর কনফিগারেশন সংরক্ষণের জন্য PostgreSQL অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এটি শুরু হওয়ার মুহূর্ত থেকেই প্রোডাকশন এপিআই ব্যবস্থাপনার জন্য প্রস্তুত।
Kong-এর মূল ফিচারগুলো
কেন্দ্রীয় প্রমাণীকরণ
একটি একক নিয়ন্ত্রণ বিন্দু থেকে সমস্ত পরিষেবা জুড়ে OAuth 2.0, JWT, API কী এবং HMAC প্রমাণীকরণ কার্যকর করুন।
হার সীমিতকরণ
কোনো কোড পরিবর্তন ছাড়াই প্রতি-গ্রাহক বা বিশ্বব্যাপী অনুরোধের হার সীমা নির্ধারণ করে ট্র্যাফিক স্পাইক থেকে আপস্ট্রিম পরিষেবাগুলিকে রক্ষা করুন।
প্লাগইন ইকোসিস্টেম
লগিং, ক্যাশিং, রূপান্তর এবং তৃতীয় পক্ষের ইন্টিগ্রেশনের জন্য ৫০টিরও বেশি অফিসিয়াল প্লাগইন দিয়ে কং-কে প্রসারিত করুন।
প্রশাসনিক GUI
পোর্ট 8002-এ বিল্ট-ইন কং ম্যানেজার ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে রুট, পরিষেবা, ভোক্তা এবং প্লাগইনগুলি পরিচালনা করুন।
মাল্টি-প্রোটোকল সাপোর্ট
HTTP, HTTPS, gRPC, WebSocket, এবং TCP ট্র্যাফিক একটি একক গেটওয়ের মাধ্যমে প্রোটোকল-সচেতন লোড ব্যালেন্সিং সহ রুট করুন।
কেন Hostinger-এ Kong রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।