এক ক্লিকে Posterizarr স্থাপন করুন।
Plex, Jellyfin, এবং Emby-এর জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় পোস্টার জেনারেটর যা TMDB, Fanart, এবং TVDB থেকে আর্টওয়ার্ক সংগ্রহ করে এবং ওভারলে করে।
Posterizarr-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Posterizarr দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Posterizarr হল একটি ওপেন-সোর্স অটোমেশন টুল যা আপনার Plex, Jellyfin, বা Emby লাইব্রেরির জন্য সুন্দর, টেক্সটবিহীন পোস্টার, ব্যাকগ্রাউন্ড এবং টাইটেল কার্ড তৈরি করে। এটি Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex, এবং IMDb থেকে আর্টওয়ার্ক সংগ্রহ করে, তারপর আপনার নিজস্ব ওভারলে, ফন্ট এবং টেক্সট নিয়ম প্রয়োগ করে যাতে প্রতিটি চলচ্চিত্র, শো এবং সিজন লাইব্রেরি জুড়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখায়।
একটি VPS-এ Posterizarr স্ব-হোস্ট করা এটিকে হাজার হাজার আইটেম জুড়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাল্ক আর্টওয়ার্ক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় স্থিতিশীল আপটাইম এবং ডেডিকেটেড ব্যান্ডউইথ দেয়। অন্তর্ভুক্ত ওয়েব UI আপনাকে ব্রাউজার থেকে সেটিংস পরিচালনা করতে, অগ্রগতি নিরীক্ষণ করতে এবং রান ট্রিগার করতে দেয়, যখন Tautulli, Sonarr, এবং Radarr-এর সাথে ইন্টিগ্রেশনগুলি নতুন রিলিজগুলিকে আপনার লাইব্রেরিতে আসার সাথে সাথেই পরিপাটি দেখায়।
Posterizarr-এর মূল ফিচারগুলো
সম্পূর্ণ ওয়েব ইউআই
হাতে JSON ফাইল সম্পাদনা করার পরিবর্তে একটি আধুনিক ব্রাউজার ইন্টারফেস থেকে সেটিংস পরিচালনা করুন, কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করুন এবং পোস্টার রান ট্রিগার করুন।
Plex, Jellyfin, Emby
তিনটি প্রধান মিডিয়া সার্ভারের জন্য আর্টওয়ার্ক তৈরি করে এবং বহনযোগ্যতার জন্য Kometa-সামঞ্জস্যপূর্ণ ফোল্ডার কাঠামোতে অ্যাসেটগুলি লেখে।
বহু-উৎস শিল্পকর্ম
Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex, এবং IMDb থেকে ছবি সংগ্রহ করে যাতে প্রতিটি শিরোনাম উচ্চ-রেজোলিউশনের, টেক্সটবিহীন উৎস শিল্পকর্ম খুঁজে পায়।
কাস্টম ওভারলে এবং টেক্সট
চলচ্চিত্র, শো এবং সিজন জুড়ে একটি সমন্বিত পোস্টার শৈলী তৈরি করতে আপনার নিজস্ব ফন্ট, রঙ, গ্রেডিয়েন্ট এবং টেক্সট নিয়ম প্রয়োগ করুন।
Arr stack ইন্টিগ্রেশন
টটুলি, সোনার এবং রাডার থেকে ট্রিগার স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে যাতে নতুন রিলিজগুলি যোগ করার সাথে সাথেই মিলে যাওয়া পোস্টার পায়।
ব্যাকআপ এবং ম্যানুয়াল সম্পদ
সম্পদ ব্যাকআপ এবং ম্যানুয়ালি কিউরেট করা আর্টওয়ার্কের জন্য ডেডিকেটেড ভলিউমগুলি রিবিল্ড এবং আপডেট জুড়ে কাস্টম পোস্টারগুলিকে সুরক্ষিত রাখে।
কেন Hostinger-এ Posterizarr রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।