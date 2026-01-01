এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে লিংকওয়ারডেন স্থাপন করুন।
সহযোগী বুকমার্ক ম্যানেজার যা সম্পূর্ণ ওয়েবপেজের স্ন্যাপশট সংরক্ষণ করে যাতে সংরক্ষিত লিঙ্কগুলি কখনও অকার্যকর না হয়।
Linkwarden-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Linkwarden দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
লিঙ্কওয়ার্ডেন হল একটি স্ব-হোস্টেড বুকমার্ক ম্যানেজার যা লিঙ্ক রট সমস্যা সমাধান করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার স্ন্যাপশট সংরক্ষণ করে — ছবি এবং ফরম্যাটিং সহ — যখন আপনি একটি লিঙ্ক সংরক্ষণ করেন। আপনার বুকমার্কগুলি বহু বছর পরেও পাঠযোগ্য থাকে মূল URL-এর যাই ঘটুক না কেন। সংগ্রহ, ট্যাগ, হাইলাইট এবং টীকা আপনাকে লিঙ্কের সাধারণ তালিকার পরিবর্তে কাঠামোগত জ্ঞানভাণ্ডার তৈরি করতে দেয়।
লিঙ্কওয়ার্ডেন স্ব-হোস্ট করা আপনাকে সীমাহীন সংরক্ষণাগার সুবিধা দেয় যা শুধুমাত্র আপনার VPS স্টোরেজ দ্বারা সীমাবদ্ধ, আপনার ব্রাউজিং প্যাটার্নের উপর সম্পূর্ণ গোপনীয়তা, এবং একটি ক্লাউড পরিষেবা বন্ধ হয়ে গেলে বা তার মূল্য নির্ধারণের মডেল পরিবর্তন করলে বহু বছরের সংগৃহীত বুকমার্ক হারানোর কোনো ঝুঁকি নেই।
Linkwarden-এর মূল ফিচারগুলো
সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা সংরক্ষণ
ছবি সহ সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার স্ন্যাপশট স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্যাপচার করে যাতে বুকমার্ক করা বিষয়বস্তু সংরক্ষিত থাকে এমনকি যখন মূল সাইটগুলি অফলাইনে চলে যায়।
সংগ্রহ ও ট্যাগ
কাঠামোগত, অনুসন্ধানযোগ্য জ্ঞানভাণ্ডারের জন্য কাস্টম ট্যাগ এবং টীকা সহ নামযুক্ত সংগ্রহগুলিতে বুকমার্কগুলি সংগঠিত করুন।
একাধিক ব্যবহারকারীর সহযোগিতা
টিম গবেষণা এবং জ্ঞান শেয়ার করার জন্য টিমমেটদের সাথে কালেকশন শেয়ার করুন এবং প্রতি-ব্যবহারকারী পারমিশন দিয়ে অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ করুন।
পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান
আপনার সংগ্রহে যেকোনো কিছু তাৎক্ষণিকভাবে খুঁজে পেতে আর্কাইভ করা পৃষ্ঠার বিষয়বস্তু, শিরোনাম, বিবরণ এবং টীকা জুড়ে অনুসন্ধান করুন।
ব্রাউজার এক্সটেনশন
এক ক্লিকেই ক্রোম বা ফায়ারফক্স থেকে সরাসরি পেজ সেভ করুন, এক্সটেনশনটি অদৃশ্য হওয়ার আগে কন্টেন্ট ক্যাপচার করবে।
কেন Hostinger-এ Linkwarden রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।