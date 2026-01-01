এক ক্লিকে ClickHouse স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স কলামার ওল্যাপ ডেটাবেস, যা বিলিয়ন বিলিয়ন সারিতে মিলিসেকেন্ড কোয়েরি ল্যাটেন্সি সহ রিয়েল-টাইম অ্যানালিটিক্সের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
ClickHouse-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
ClickHouse দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ClickHouse হল একটি ওপেন-সোর্স কলামার ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যা বিশেষভাবে অনলাইন অ্যানালিটিক্যাল প্রসেসিংয়ের জন্য তৈরি করা হয়েছে — বিলিয়ন বিলিয়ন সারির উপর অ্যাগ্রিগেশন কোয়েরি মিলিসেকেন্ডের মধ্যে চালানো হয়, কোনো প্রি-কম্পিউটেড কিউব বা মেটেরিয়ালাইজড ভিউ ছাড়াই। এটি মূলত Yandex-এ তৈরি হয়েছিল এবং বর্তমানে ClickHouse Inc. দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, এটি স্টার্টআপ থেকে শুরু করে Cloudflare, Uber, এবং eBay-এর মতো কোম্পানিগুলিতে অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্ম, অবজার্ভেবিলিটি ব্যাকএন্ড এবং প্রোডাক্ট ইভেন্ট পাইপলাইনগুলিকে শক্তি যোগায়।
আপনার VPS-এ ClickHouse স্ব-হোস্ট করা অ্যাপ্লিকেশন ব্যাকএন্ড, অ্যানালিটিক্স ড্যাশবোর্ড এবং অবজার্ভেবিলিটি টুলগুলিকে লগ ডেটা, মেট্রিক্স, ব্যবহারকারীর ইভেন্ট এবং টাইম-সিরিজ ওয়ার্কলোডের জন্য একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স কোয়েরি লেয়ার দেয়। বিল্ট-ইন Play UI একটি ব্রাউজার-ভিত্তিক কোয়েরি ইন্টারফেস সরবরাহ করে যাতে বিশ্লেষকরা ডেস্কটপ ক্লায়েন্ট ইনস্টল না করেই SQL লিখতে পারেন।
ClickHouse-এর মূল ফিচারগুলো
কলামার স্টোরেজ
কলাম-ভিত্তিক কম্প্রেশন এবং ডিস্ক লেআউট রো-ভিত্তিক ডেটাবেসের চেয়ে 10 থেকে 100 গুণ কম্প্রেশন অনুপাত এবং উল্লেখযোগ্যভাবে দ্রুত অ্যাগ্রিগেশন কোয়েরি প্রদান করে।
MergeTree ইঞ্জিন পরিবার
টাইম-সিরিজ, প্রতিলিপিকৃত ডেটা, সমষ্টিগত যোগফল এবং গ্রাফ ওয়ার্কলোডের জন্য বিশেষায়িত টেবিল ইঞ্জিনগুলি প্রতিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্টোরেজ এবং কোয়েরি অপ্টিমাইজ করে।
বিল্ট-ইন প্লে UI
সরাসরি ব্রাউজার থেকে /play-এ অ্যাড-হক SQL ক্যোয়ারী চালান, সিনট্যাক্স হাইলাইটিং, ক্যোয়ারী হিস্টরি এবং ফলাফল ভিজ্যুয়ালাইজেশন সহ।
মেটেরিয়ালাইজড ভিউ
ক্রমবর্ধমানভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা পূর্ব-একত্রিত টেবিলগুলি আপনাকে বিলিয়ন বিলিয়ন সারির বিরুদ্ধে সাব-সেকেন্ড ল্যাটেন্সি সহ ড্যাশবোর্ড কোয়েরি পরিবেশন করতে দেয়।
বিতরণকৃত এবং প্রতিলিপিকৃত
বাহ্যিক সমন্বয় পরিষেবা ছাড়াই উচ্চ প্রাপ্যতার জন্য নোড জুড়ে শার্ডিং এবং টেবিল প্রতিলিপি করার জন্য নেটিভ সমর্থন।
কেন Hostinger-এ ClickHouse রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।