এক ক্লিকে জটি স্থাপন করুন।
হালকা ওজনের, ফাইল-ভিত্তিক নোট-নেওয়া এবং টাস্ক ম্যানেজার, কানবান বোর্ড এবং মার্কডাউন সমর্থন সহ — কোনো ডেটাবেসের প্রয়োজন নেই।
Jotty-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Jotty দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
জটি একটি মিনিমালিস্ট, সেলফ-হোস্টেড প্রোডাক্টিভিটি টুল যা সবকিছু মার্কডাউন এবং JSON ফাইলগুলিতে সংরক্ষণ করে — কোনো ডেটাবেস রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন নেই। এটি সমৃদ্ধ নোট এবং চেকলিস্টের জন্য একটি টিপট্যাপ WYSIWYG এডিটরকে কানবান বোর্ড এবং মৌলিক টাইম ট্র্যাকিংয়ের সাথে যুক্ত করে, অপ্রয়োজনীয় জটিলতা ছাড়াই দৈনন্দিন টাস্ক ম্যানেজমেন্ট কভার করে।
আপনার নিজের VPS-এ জটি চালানো মানে আপনার নোট এবং টাস্ক লিস্ট ব্যক্তিগত থাকে, যেকোনো ডিভাইস থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য এবং সাবস্ক্রিপশন ফি থেকে মুক্ত। অ্যাডমিন প্যানেল সহ মাল্টি-ইউজার সাপোর্ট পরিবার বা ছোট দলগুলিকে আলাদা নোট সংগ্রহ এবং লিঙ্কগুলির মাধ্যমে ঐচ্ছিক সহযোগী শেয়ারিং সহ একটি ইনস্ট্যান্স শেয়ার করতে দেয়।
Jotty-এর মূল ফিচারগুলো
ফাইল-ভিত্তিক স্টোরেজ
নোট এবং কাজগুলি মার্কডাউন এবং JSON ফাইল হিসাবে সংরক্ষণ করা হয় — মালিকানাধীন এক্সপোর্ট টুলস ছাড়াই সহজে ব্যাক আপ, সংস্করণ-নিয়ন্ত্রণ বা স্থানান্তরিত করা যায়।
রিচ টেক্সট এডিটর
TipTap-চালিত WYSIWYG এডিটর উৎপাদনশীল নোট নেওয়ার জন্য মার্কডাউন, সিনট্যাক্স-হাইলাইটেড কোড ব্লক এবং ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ চেকলিস্ট সমর্থন করে।
কানবান বোর্ড
কানবান-স্টাইলের প্রজেক্ট বোর্ড এবং বিল্ট-ইন টাইম ট্র্যাকিং ব্যবহার করে কাজের কর্মপ্রবাহের দৃশ্যমানতা আনুন, কোনো ভারী প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম স্থাপন না করেই।
একাধিক ব্যবহারকারী অ্যাক্সেস
অ্যাডমিন প্যানেল একাধিক ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট সমর্থন করে, যেখানে আলাদা নোট সংগ্রহ এবং নির্বাচিত সহযোগিতার জন্য শেয়ারযোগ্য লিঙ্ক রয়েছে।
কেন Hostinger-এ Jotty রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।