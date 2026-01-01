এক ক্লিকে কিল বিল স্থাপন করুন।
SaaS, মার্কেটপ্লেস এবং ব্যবহার-ভিত্তিক ব্যবসার জন্য ওপেন-সোর্স সাবস্ক্রিপশন বিলিং এবং পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম।
Kill Bill-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Kill Bill দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
কিল বিল হলো একটি যুদ্ধ-পরীক্ষিত ওপেন-সোর্স বিলিং এবং পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ ইনভয়েস প্রসেস করা কোম্পানিগুলো দ্বারা উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এটি সম্পূর্ণ মনিটাইজেশন স্ট্যাক পরিচালনা করে — ক্যাটালগ ম্যানেজমেন্ট, সাবস্ক্রিপশন, রিকারিং ইনভয়েসিং, ট্যাক্স এবং পেমেন্ট রাউটিং — একটি প্লাগেবল আর্কিটেকচারের মাধ্যমে যা আপনাকে বিজনেস লজিক পুনরায় না লিখে পেমেন্ট গেটওয়ে, ট্যাক্স ইঞ্জিন এবং অ্যানালিটিক্স প্রোভাইডারদের মিশ্রিত ও মেলাতে দেয়।
কিল বিল স্ব-হোস্টিং করলে গ্রাহকের পেমেন্ট মেটাডেটা, সাবস্ক্রিপশন হিস্টরি এবং প্রাইসিং নিয়মাবলী আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে, কোনো প্রতি-লেনদেন ফি বা ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই। অন্তর্ভুক্ত কাউই অ্যাডমিন UI ফাইন্যান্স এবং সাপোর্ট টিমকে অ্যাকাউন্ট, ইনভয়েস, রিফান্ড এবং প্ল্যান পরিবর্তনের জন্য একটি ওয়েব কনসোল দেয়, কোনো একক API কল না লিখেও।
Kill Bill-এর মূল ফিচারগুলো
সাবস্ক্রিপশন ইঞ্জিন
মডেল ট্রায়াল, নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি, মিশ্র মূল্য নির্ধারণ, এবং জটিল ক্যাটালগ আপগ্রেড ও ডাউনগ্রেড স্বয়ংক্রিয়ভাবে আনুপাতিক হিসাব সহ।
পেমেন্ট গেটওয়ে প্লাগইন
বিনিময়যোগ্য পেমেন্ট প্লাগইন ব্যবহার করে স্ট্রাইপ, অ্যাডিয়েন, ব্রেইনট্রি, পেপ্যাল এবং আরও ডজনখানেক প্রদানকারীর মাধ্যমে চার্জগুলি রুট করুন।
চালান এবং তাগাদা
সময়মতো চালান তৈরি করুন, কনফিগারযোগ্য ডানিং নিয়মাবলী সহ ব্যর্থ পেমেন্ট পুনরায় চেষ্টা করুন, এবং কাস্টম স্ক্রিপ্ট না লিখে রাজস্ব পুনরুদ্ধার করুন।
Kaui অ্যাডমিন কনসোল
অ্যাকাউন্ট ব্রাউজ করুন, পেমেন্ট ফেরত দিন, সাবস্ক্রিপশন এডিট করুন এবং ইনভয়েস পরীক্ষা করুন একটি ডেডিকেটেড ওয়েব UI এর মাধ্যমে যা সাপোর্ট এবং ফিনান্স টিমের জন্য তৈরি করা হয়েছে।
REST API এবং প্লাগইন
সম্পূর্ণ REST API এবং একটি Java/Ruby প্লাগইন SDK আপনাকে কোর ফর্ক না করেই Kill Bill-কে CRM, ট্যাক্স ইঞ্জিন এবং অ্যানালিটিক্স টুলের সাথে একত্রিত করতে দেয়।
বহু-ভাড়াটে প্রস্তুত
বিল্ট-ইন মাল্টি-টেন্যান্সি ব্যবহার করে একটি একক ইনস্ট্যান্সের মধ্যে ব্র্যান্ড, অঞ্চল বা গ্রাহক বিভাগগুলিকে আলাদা করুন, যেখানে পৃথক ক্যাটালগ এবং শংসাপত্র থাকবে।
কেন Hostinger-এ Kill Bill রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।