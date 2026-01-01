এক ক্লিকে Castopod ইনস্টল করুন।
অ্যানালিটিক্স, সোশ্যাল ফিচার এবং বিল্ট-ইন মনিটাইজেশন টুলস সহ ওপেন-সোর্স পডকাস্ট হোস্টিং প্ল্যাটফর্ম।
Castopod-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Castopod দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Castopod হলো একটি পূর্ণাঙ্গ ওপেন-সোর্স পডকাস্ট হোস্টিং প্ল্যাটফর্ম, যা এমন নির্মাতাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে যারা তৃতীয় পক্ষের হোস্টিং পরিষেবার উপর নির্ভর না করে পেশাদার প্রকাশনার ক্ষমতা চান। এটি এপিসোড ম্যানেজমেন্ট, সমস্ত প্রধান প্ল্যাটফর্মে বিতরণের জন্য স্বয়ংক্রিয় RSS ফিড জেনারেশন, বিস্তারিত শ্রোতা অ্যানালিটিক্স এবং ডিসেন্ট্রালাইজড সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের জন্য ActivityPub ইন্টিগ্রেশন — এই সবকিছু একটি একক স্ব-হোস্টেড প্যাকেজের মধ্যে পরিচালনা করে।
আপনার নিজের VPS-এ আপনার পডকাস্ট হোস্ট করার অর্থ হলো আপনি আপনার শ্রোতাদের ডেটার মালিক, প্রতি-ডাউনলোড ব্যান্ডউইথের ফি এড়াতে পারবেন এবং প্ল্যাটফর্ম লক-ইন ছাড়াই আপনার কন্টেন্ট বিতরণ ও মনিটাইজেশনের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারবেন।
Castopod-এর মূল ফিচারগুলো
স্বয়ংক্রিয় আরএসএস বিতরণ
আপনার পডকাস্ট আরএসএস ফিড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে, আপনার শোকে Spotify, Apple Podcasts, এবং প্রতিটি প্রধান ডিরেক্টরিতে উপলব্ধ রাখে।
শ্রোতা অ্যানালিটিক্স
বিস্তারিত ডাউনলোড পরিসংখ্যান, জনসংখ্যাগত তথ্য এবং এনগেজমেন্ট মেট্রিক্স আপনাকে শ্রোতাদের অন্তর্দৃষ্টি দেয় যা আপনার শোকে কৌশলগতভাবে বৃদ্ধি করতে প্রয়োজন।
অন্তর্নির্মিত মুদ্রাকরণ
প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন এবং শ্রোতা সমর্থন বৈশিষ্ট্য আপনাকে সরাসরি আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোতে একটি টেকসই পডকাস্ট ব্যবসা তৈরি করতে দেয়।
ActivityPub একীকরণ
ফেডিভার্সের সাথে সংযুক্ত হন যাতে বিকেন্দ্রীভূত সামাজিক প্ল্যাটফর্মের শ্রোতারা তাদের পছন্দের অ্যাপ না ছেড়েই অনুসরণ করতে, মন্তব্য করতে এবং ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারে।
মাল্টি-ইউজার কোলাবোরেশন
ভূমিকা-ভিত্তিক অনুমতি দলগুলিকে একটি ড্যাশবোর্ড থেকে একাধিক পডকাস্ট সিরিজ জুড়ে পর্বগুলি, বিশ্লেষণ এবং প্রকাশনা পরিচালনা করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ Castopod রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।