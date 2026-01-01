এক ক্লিকে ফাস্টেন হেলথ স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ইলেকট্রনিক মেডিকেল রেকর্ড ব্যবস্থাপক যা প্রদানকারী এবং ডিভাইস থেকে স্বাস্থ্য ডেটা একত্রিত করে।
Fasten Health-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Fasten Health দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Fasten On-Prem হল একটি ওপেন-সোর্স সেলফ-হোস্টেড ইলেকট্রনিক মেডিকেল রেকর্ড (EMR) ম্যানেজার যা ব্যক্তি ও পরিবারকে ডাক্তার, হাসপাতাল, ল্যাব এবং সংযুক্ত ডিভাইস থেকে স্বাস্থ্য ডেটা একটি একক ব্যক্তিগত আর্কাইভে একত্রিত করতে দেয়। FHIR স্বাস্থ্যসেবা ডেটা স্ট্যান্ডার্ডের উপর নির্মিত এবং Go-তে লেখা, এটি ম্যানুয়াল এন্ট্রি এবং রোগীর পোর্টাল থেকে এক্সপোর্ট করা FHIR বান্ডেল আপলোডের মাধ্যমে রেকর্ড গ্রহণ করে এবং সেগুলিকে নোট, অবস্থা, ঔষধ, অ্যালার্জি এবং ল্যাব ফলাফলের পাশাপাশি একটি সমন্বিত টাইমলাইনে প্রদর্শন করে।
আপনার নিজের VPS-এ Fasten সেলফ-হোস্ট করা ব্যক্তিগতভাবে শনাক্তযোগ্য স্বাস্থ্য ডেটা আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোর মধ্যে রাখে, SaaS স্বাস্থ্য-রেকর্ড প্রদানকারীর কাছে নয় — চিকিৎসা ইতিহাস কতটা সংবেদনশীল তা বিবেচনা করে এটি গুরুত্বপূর্ণ। এনক্রিপ্ট করা SQLite ডেটাবেস, একক-বাইনারি Go রানটাইম এবং প্রতি-ব্যবহারকারী সাইনআপের অর্থ হল একটি ছোট VPS স্বাচ্ছন্দ্যে একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বা পারিবারিক রেকর্ড হোস্ট করতে পারে।
Fasten Health-এর মূল ফিচারগুলো
FHIR বান্ডেল আমদানি
রোগী পোর্টাল বা অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা সিস্টেম থেকে এক্সপোর্ট করা FHIR বান্ডেল আপলোড করুন যাতে বিদ্যমান চিকিৎসার ইতিহাস আর্কাইভে আনা যায়।
FHIR-নেটিভ স্টোরেজ
রেকর্ডগুলি তাদের আসল FHIR রিসোর্স ফর্মে সংরক্ষণ করুন যাতে কাঠামোগত ক্যোয়ারি, এক্সপোর্ট এবং ডাউনস্ট্রিম প্রক্রিয়াকরণ বিক্রেতা-নিরপেক্ষ থাকে।
ম্যানুয়াল রেকর্ড এন্ট্রি
ভিজিট, প্রদানকারী বা পূর্ব-বিদ্যমান রেকর্ডগুলির জন্য হাতে ল্যাব ফলাফল, অবস্থা, ঔষধ, টিকাদান এবং নোট যোগ করুন, যা FHIR অ্যাক্সেসের পূর্বের।
পারিবারিক অ্যাকাউন্ট
পৃথক ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট সহ একটি একক ইনস্ট্যান্স থেকে অংশীদার, সন্তান বা বয়স্ক পরিবারের সদস্যদের রেকর্ড পরিচালনা করুন।
এনক্রিপ্ট করা ডেটাবেস
SQLite ডেটাবেস ডিফল্টরূপে এনক্রিপ্ট করা থাকে, যা ডিস্কে থাকা সংবেদনশীল স্বাস্থ্য রেকর্ডগুলিকে সুযোগসন্ধানী অ্যাক্সেসের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত রাখে।
নথি সংযুক্তি
স্ক্যান করা নথি, ইমেজিং এবং পিডিএফ এনকাউন্টারে সংযুক্ত করুন যাতে সম্পূর্ণ চিকিৎসার ইতিহাস একটি অনুসন্ধানযোগ্য স্থানে থাকে।
কেন Hostinger-এ Fasten Health রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।