এক ক্লিকে Dkron স্থাপন করুন।
বিতরণকৃত, ত্রুটি-সহনশীল জব শিডিউলার, একটি ওয়েব UI এবং অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ক্রন ওয়ার্কলোডের জন্য বিল্ট-ইন ক্লাস্টারিং সহ।
Dkron-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Dkron দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Dkron হলো Go-তে লেখা একটি ওপেন-সোর্স ডিস্ট্রিবিউটেড জব শিডিউলিং সিস্টেম যা ঐতিহ্যবাহী ক্রনকে একটি ফল্ট-টলারেন্ট, ক্লাস্টার-সচেতন বিকল্প দিয়ে প্রতিস্থাপন করে। সিঙ্গেল-হোস্ট ক্রনের বিপরীতে, Dkron রাফট কনসেনসাস প্রোটোকল এবং একটি গসিপ-ভিত্তিক মেম্বারশিপ লেয়ার ব্যবহার করে যাতে স্বতন্ত্র নোড ব্যর্থ হলেও কাজগুলো চলতে থাকে, যা ক্লাসিক ক্রনট্যাবগুলিকে জর্জরিত করা একক ব্যর্থতার স্থানকে দূর করে।
আপনার নিজের VPS-এ Dkron স্ব-হোস্ট করা শিডিউল, এক্সিকিউশন হিস্টরি এবং জব পেলোডগুলিকে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে একই সাথে স্ক্রিপ্ট, ওয়েবহুক এবং এক্সটার্নাল কমান্ড চালানোর জন্য একটি বিল্ট-ইন ওয়েব UI, REST API এবং HTTP/শেল এক্সিকিউটর উন্মুক্ত করে। বান্ডেল করা স্টোরেজ ইঞ্জিন কোনো বাহ্যিক ডেটাবেজের প্রয়োজনীয়তা দূর করে, যা ডিপ্লয়মেন্টকে রাফট স্টেট এবং জব হিস্টরির জন্য একটি পারসিস্টেন্ট ডেটা ভলিউম সহ একটি একক কন্টেইনারে পরিণত করে।
Dkron-এর মূল ফিচারগুলো
ত্রুটি-সহনশীল সূচীনির্ধারণ
রাফট-ভিত্তিক ঐক্যমত্য আপনার ক্রন কাজগুলিকে নোড ব্যর্থতা, পুনরায় চালু হওয়া এবং নেটওয়ার্ক সমস্যাগুলির মধ্যেও ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই চালু রাখে।
বিল্ট-ইন ওয়েব ইউআই
কাজগুলি পরিচালনা করুন, কার্যনির্বাহের ইতিহাস পরীক্ষা করুন এবং হাতে ক্রনট্যাব ফাইল না লিখে একটি পরিচ্ছন্ন ব্রাউজার ইন্টারফেস থেকে রান ট্রিগার করুন।
REST API এবং ওয়েবহুক
একটি সংস্করণযুক্ত HTTP API-এর মাধ্যমে CI পাইপলাইন, স্ক্রিপ্ট বা বাহ্যিক সিস্টেম থেকে প্রোগ্রাম্যাটিকভাবে জব তৈরি করুন, আপডেট করুন এবং ট্রিগার করুন।
প্লাগেবল এক্সিকিউটর
শেল কমান্ড, HTTP অনুরোধ, gRPC কল, অথবা NATS বার্তাগুলি নির্ধারিত কাজ হিসাবে বিল্ট-ইন এক্সিকিউটর প্লাগইন ব্যবহার করে চালান।
নেটিভ স্টোরেজ ইঞ্জিন
বোল্টডিবি-সমর্থিত স্টোরেজ বাইনারির সাথে আসে, যা etcd, Consul, অথবা PostgreSQL-এর মতো বাহ্যিক ডেটাবেসের প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
ক্লাস্টার-প্রস্তুত আর্কিটেকচার
একটি একক নোড হিসাবে শুরু করুন এবং আপনার কাজের চাপ বাড়ার সাথে সাথে অতিরিক্ত সার্ভার এবং এজেন্ট যুক্ত করে অনুভূমিকভাবে স্কেল করুন।
কেন Hostinger-এ Dkron রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।