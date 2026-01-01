এক ক্লিকে ইনভিডিয়াস স্থাপন করুন।
ইউটিউবের জন্য গোপনীয়তা-সম্মানজনক বিকল্প ফ্রন্ট-এন্ড — বিজ্ঞাপন, ট্র্যাকিং বা গুগল অ্যাকাউন্ট ছাড়াই ভিডিও দেখুন।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Invidious দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ইনভিডিয়াস হল ইউটিউবের জন্য একটি ওপেন-সোর্স, গোপনীয়তা-সম্মানকারী বিকল্প ফ্রন্ট-এন্ড যা দর্শকদের ভিডিও দেখতে, চ্যানেল ব্রাউজ করতে এবং সাবস্ক্রিপশন অনুসরণ করতে দেয় ইউটিউবের ট্র্যাকিং, বিজ্ঞাপন বা অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তার সম্মুখীন না হয়েই। ওয়েব ইউআই একটি সার্ভার-সাইড প্রক্সির মাধ্যমে ভিডিও ডেটা সংগ্রহ করে, তাই ইউটিউব কখনও দর্শকের আইপি ঠিকানা, ব্রাউজার ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা সেশন কুকিজ দেখতে পায় না — শুধুমাত্র ইনভিডিয়াস ইনস্ট্যান্সের আইপি ইউটিউবের লগগুলিতে প্রদর্শিত হয়।
আপনার ভিপিএস-এ ইনভিডিয়াস সেলফ-হোস্ট করা আপনাকে একটি ব্যক্তিগত, বিজ্ঞাপন-মুক্ত ইউটিউব দেখার অভিজ্ঞতা দেয় এবং বন্ধু ও পরিবারের সাথে শেয়ার করার ক্ষমতাও দেয়। সাবস্ক্রিপশন, প্লেলিস্ট এবং দেখার ইতিহাস আপনার গুগল অ্যাকাউন্টের পরিবর্তে আপনার সার্ভারে একটি ব্যক্তিগত পোস্টগ্রেএসকিউএল ডেটাবেসে থাকে, এবং আরএসএস ফিড আপনাকে youtube.com না খুলেই চ্যানেলগুলি অনুসরণ করতে দেয়।
Invidious-এর মূল ফিচারগুলো
কোনো ট্র্যাকিং বা বিজ্ঞাপন নেই
ভিডিওগুলি আপনার সার্ভারের মাধ্যমে প্রক্সি করা হয়, তাই YouTube কখনও দর্শকদের আইপি ঠিকানা, ব্রাউজার ফিঙ্গারপ্রিন্ট, বা আচরণগত ডেটা দেখে না — এবং কোনও প্রি-রোল বা মিড-রোল বিজ্ঞাপন থাকে না।
কোনো গুগল অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন নেই
ভিডিও দেখুন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন, প্লেলিস্ট তৈরি করুন এবং গুগল অ্যাকাউন্টে সাইন ইন না করেই অথবা ইউটিউবের শর্তাবলী গ্রহণ না করেই দেখার ইতিহাস ট্র্যাক করুন।
সাবস্ক্রিপশন এবং ফিড
আপনার ইনভিডিয়াস ইনস্ট্যান্সে একটি স্থানীয় অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ইউটিউব চ্যানেলগুলিতে সাবস্ক্রাইব করুন, যেকোনো ফিড রিডারে চ্যানেলগুলি অনুসরণ করার জন্য ঐচ্ছিক আরএসএস ফিড সহ।
গুণমান এবং কোডেক পছন্দ
ইউটিউবের স্বয়ংক্রিয় গুণমানকে আপনার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে না দিয়ে, ভিডিওর গুণমান, কোডেক (VP9, AV1, H.264) এবং অডিও ভাষা ম্যানুয়ালি নির্বাচন করুন।
ডার্ক মোড এবং থিম
একাধিক বিল্ট-ইন থিম, যার মধ্যে একটি পরিষ্কার ডার্ক মোড রয়েছে, এবং ইউটিউবের সুপারিশ ইঞ্জিন বা সাইডবারের বিশৃঙ্খলা ছাড়াই একটি পরিমার্জিত, ন্যূনতম ইউজার ইন্টারফেস।
টুলসের জন্য JSON API
ব্যাপক REST API ভিডিও ডেটা, চ্যানেল তথ্য এবং অনুসন্ধানের ফলাফল উন্মোচন করে যাতে বাহ্যিক সরঞ্জামগুলি HTML স্ক্র্যাপ না করেই একীভূত হতে পারে।
কেন Hostinger-এ Invidious রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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