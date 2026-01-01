এক ক্লিকে কোয়েল ইনস্টলেশন।
ব্যক্তিগত সঙ্গীত স্ট্রিমিং সার্ভার যা আপনার ভিপিএসকে একটি আধুনিক ওয়েব ইন্টারফেস সহ একটি ব্যক্তিগত ক্লাউড মিউজিক প্লেয়ারে পরিণত করে।
Koel-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Koel দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Koel হলো একটি সেলফ-হোস্টেড মিউজিক স্ট্রিমিং অ্যাপ্লিকেশন যা আপনার নিজস্ব মিউজিক কালেকশনের জন্য Spotify-এর মতো শোনার অভিজ্ঞতা দেয়। Laravel এবং Vue.js-এর উপর নির্মিত, এটি রেসপনসিভ অডিও প্লেব্যাক, লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট এবং প্লেলিস্ট তৈরি করার সুবিধা প্রদান করে সম্পূর্ণ ব্রাউজারের মাধ্যমে — যেকোনো ডিভাইসে, কোনো অ্যাপ ইনস্টল না করেই।
ক্লাউড স্ট্রিমিং সার্ভিসগুলোর বিপরীতে, Koel আপনার মিউজিক আপনার নিজস্ব সার্ভারে রাখে কোনো সাবস্ক্রিপশন, কোনো কন্টেন্ট সীমাবদ্ধতা এবং থার্ড পার্টির সাথে কোনো ডেটা শেয়ার না করেই। ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে সরাসরি ফাইল আপলোড করুন অথবা Koel-কে একটি বিদ্যমান মিউজিক ডিরেক্টরিতে নির্দেশ করুন, এবং এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেটাডেটা পার্সিং, অ্যালবাম আর্ট ফেচিং এবং লাইব্রেরি অর্গানাইজেশন পরিচালনা করে।
Koel-এর মূল ফিচারগুলো
আধুনিক ওয়েব প্লেয়ার
Vue.js সিঙ্গেল-পেজ অ্যাপ্লিকেশন একটি নেটিভ অ্যাপ ইনস্টল না করেই যেকোনো ব্রাউজার থেকে তাৎক্ষণিক প্লেব্যাক, কিউ ম্যানেজমেন্ট এবং কীবোর্ড শর্টকাট সরবরাহ করে।
ব্রাউজার ফাইল আপলোড
ফাইলগুলি ব্রাউজারে টেনে এনে আপনার লাইব্রেরিতে গান যোগ করুন — কোনো SSH, FTP, বা কমান্ড-লাইন অ্যাক্সেসের প্রয়োজন নেই।
Last.fm স্ক্রবলিং
আপনার Last.fm অ্যাকাউন্ট সংযুক্ত করুন যাতে আপনার চালানো প্রতিটি ট্র্যাক স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেকর্ড হয় এবং একটি সম্পূর্ণ শোনার ইতিহাস তৈরি হয়।
মাল্টি-ইউজার সাপোর্ট
পরিবার বা বন্ধুদের জন্য অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন, প্রত্যেকের জন্য আলাদা প্লেলিস্ট এবং শোনার ইতিহাস সহ, সবাই একই মিউজিক লাইব্রেরি ব্যবহার করবে।
প্লেলিস্ট ব্যবস্থাপনা
ম্যানুয়ালি প্লেলিস্ট তৈরি ও পরিচালনা করুন অথবা আপনি যখন শুনবেন তখন কোয়েলকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে "সম্প্রতি বাজানো" এবং পছন্দের তালিকা তৈরি করতে দিন।
কেন Hostinger-এ Koel রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।