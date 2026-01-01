এক ক্লিকে Grafana Loki ইনস্টল করুন।
অনুভূমিকভাবে প্রসারণযোগ্য লগ একত্রীকরণ সিস্টেম যা প্রমিথিউস দ্বারা অনুপ্রাণিত, সম্পূর্ণ লেখার পরিবর্তে লেবেলগুলির ব্যয়-সাশ্রয়ী সূচীকরণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Grafana Loki দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Grafana Loki হল Grafana Labs দ্বারা নির্মিত একটি ওপেন-সোর্স লগ অ্যাগ্রিগেশন সিস্টেম যা লগগুলির জন্য প্রমিউথিউস পদ্ধতি গ্রহণ করে — এটি সম্পূর্ণ লগ কন্টেন্টের পরিবর্তে প্রতি স্ট্রিমে শুধুমাত্র অল্প সংখ্যক মেটাডেটা লেবেল ইনডেক্স করে, যা ঐতিহ্যবাহী লগ ডেটাবেসের তুলনায় স্টোরেজ খরচ এবং অপারেশনাল ওভারহেডকে নাটকীয়ভাবে কম রাখে। Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, বা Vector-এর মতো এজেন্টদের দ্বারা লগগুলি পুশ করা হয় এবং LogQL দিয়ে কোয়েরি করা হয়।
এই টেমপ্লেটটি Loki-কে Grafana-এর সাথে বান্ডিল করে, যা একটি UI হিসাবে পূর্ব-কনফিগার করা থাকে এবং Loki-কে ডিফল্ট ডেটা সোর্স হিসাবে পূর্ব-প্রভিশন করে, যাতে স্ট্যাক চালু হওয়ার সাথে সাথেই এক্সপ্লোর ভিউতে লগগুলি অনুসন্ধানযোগ্য হয়। একটি VPS-এ সেলফ-হোস্টিং সংবেদনশীল অ্যাপ্লিকেশন এবং অডিট লগগুলিকে সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোর মধ্যে রাখে, কোনো প্রতি-GB ইনজেশন ফি ছাড়াই।
Grafana Loki-এর মূল ফিচারগুলো
লেবেল-ভিত্তিক ইন্ডেক্সিং
সম্পূর্ণ পেলোডের পরিবর্তে লোকি প্রতিটি লগ স্ট্রিমের জন্য শুধুমাত্র কয়েকটি মেটাডেটা লেবেল ইনডেক্স করে, যা ইলাস্টিকসার্চ-স্টাইলের ইঞ্জিনের তুলনায় স্টোরেজ এবং মেমরি খরচ কমায়।
LogQL ক্যোয়ারি ভাষা
PromQL-অনুপ্রাণিত সিনট্যাক্স সহ লগ কোয়েরি করুন যা ফিল্টারিং, পার্সিং এবং মেট্রিক নিষ্কাশন সমর্থন করে, যাতে আপনি সরাসরি লগ লাইন থেকে ত্রুটির হার এবং লেটেন্সি গ্রাফ করতে পারেন।
একত্রিত গ্রাফানা ইউআই
অন্তর্ভুক্ত গ্রাফানা ইনস্ট্যান্সটি লোকি ডেটা সোর্স হিসেবে পূর্ব-কনফিগার করা আছে, যা প্রথম দিন থেকেই এক্সপ্লোর ভিউ, ড্যাশবোর্ড এবং ইউনিফাইড অ্যালার্টিং-এর জন্য প্রস্তুত।
বহু-এজেন্ট গ্রহণ
Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash, এবং Loki পুশ API ব্যবহার করে এমন যেকোনো ক্লায়েন্ট থেকে লগ গ্রহণ করুন, আপনার স্ট্যাক জুড়ে নমনীয় সংগ্রহের জন্য।
একীভূত সতর্কতা
গ্রাফানার মাধ্যমে LogQL-ভিত্তিক সতর্কতা নিয়ম সংজ্ঞায়িত করুন এবং আপনার বিদ্যমান মেট্রিক সতর্কতার পাশাপাশি স্ল্যাক, পেজারডিউটি, ইমেল, এবং ওয়েবহুকগুলিতে বিজ্ঞপ্তি পাঠান।
ফাইলসিস্টেম-ভিত্তিক স্টোরেজ
ডিফল্ট একক-বাইনারি মোড ডিস্কে একটি ডকার ভলিউমে চাঙ্ক এবং TSDB সূচক সংরক্ষণ করে, শুরু করার জন্য কোনো বাহ্যিক অবজেক্ট স্টোরের প্রয়োজন ছাড়াই।
কেন Hostinger-এ Grafana Loki রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
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