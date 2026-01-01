Grafana Loki-এ 68% পর্যন্ত ছাড়

এক ক্লিকে Grafana Loki ইনস্টল করুন।

অনুভূমিকভাবে প্রসারণযোগ্য লগ একত্রীকরণ সিস্টেম যা প্রমিথিউস দ্বারা অনুপ্রাণিত, সম্পূর্ণ লেখার পরিবর্তে লেবেলগুলির ব্যয়-সাশ্রয়ী সূচীকরণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করুন
ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
এক ক্লিকে Grafana Loki ইনস্টল করুন।

Grafana Loki-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন

64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

Grafana Loki দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

Grafana Loki হল Grafana Labs দ্বারা নির্মিত একটি ওপেন-সোর্স লগ অ্যাগ্রিগেশন সিস্টেম যা লগগুলির জন্য প্রমিউথিউস পদ্ধতি গ্রহণ করে — এটি সম্পূর্ণ লগ কন্টেন্টের পরিবর্তে প্রতি স্ট্রিমে শুধুমাত্র অল্প সংখ্যক মেটাডেটা লেবেল ইনডেক্স করে, যা ঐতিহ্যবাহী লগ ডেটাবেসের তুলনায় স্টোরেজ খরচ এবং অপারেশনাল ওভারহেডকে নাটকীয়ভাবে কম রাখে। Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, বা Vector-এর মতো এজেন্টদের দ্বারা লগগুলি পুশ করা হয় এবং LogQL দিয়ে কোয়েরি করা হয়।

এই টেমপ্লেটটি Loki-কে Grafana-এর সাথে বান্ডিল করে, যা একটি UI হিসাবে পূর্ব-কনফিগার করা থাকে এবং Loki-কে ডিফল্ট ডেটা সোর্স হিসাবে পূর্ব-প্রভিশন করে, যাতে স্ট্যাক চালু হওয়ার সাথে সাথেই এক্সপ্লোর ভিউতে লগগুলি অনুসন্ধানযোগ্য হয়। একটি VPS-এ সেলফ-হোস্টিং সংবেদনশীল অ্যাপ্লিকেশন এবং অডিট লগগুলিকে সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোর মধ্যে রাখে, কোনো প্রতি-GB ইনজেশন ফি ছাড়াই।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

Grafana Loki-এর মূল ফিচারগুলো

লেবেল-ভিত্তিক ইন্ডেক্সিং

সম্পূর্ণ পেলোডের পরিবর্তে লোকি প্রতিটি লগ স্ট্রিমের জন্য শুধুমাত্র কয়েকটি মেটাডেটা লেবেল ইনডেক্স করে, যা ইলাস্টিকসার্চ-স্টাইলের ইঞ্জিনের তুলনায় স্টোরেজ এবং মেমরি খরচ কমায়।

LogQL ক্যোয়ারি ভাষা

PromQL-অনুপ্রাণিত সিনট্যাক্স সহ লগ কোয়েরি করুন যা ফিল্টারিং, পার্সিং এবং মেট্রিক নিষ্কাশন সমর্থন করে, যাতে আপনি সরাসরি লগ লাইন থেকে ত্রুটির হার এবং লেটেন্সি গ্রাফ করতে পারেন।

একত্রিত গ্রাফানা ইউআই

অন্তর্ভুক্ত গ্রাফানা ইনস্ট্যান্সটি লোকি ডেটা সোর্স হিসেবে পূর্ব-কনফিগার করা আছে, যা প্রথম দিন থেকেই এক্সপ্লোর ভিউ, ড্যাশবোর্ড এবং ইউনিফাইড অ্যালার্টিং-এর জন্য প্রস্তুত।

বহু-এজেন্ট গ্রহণ

Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash, এবং Loki পুশ API ব্যবহার করে এমন যেকোনো ক্লায়েন্ট থেকে লগ গ্রহণ করুন, আপনার স্ট্যাক জুড়ে নমনীয় সংগ্রহের জন্য।

একীভূত সতর্কতা

গ্রাফানার মাধ্যমে LogQL-ভিত্তিক সতর্কতা নিয়ম সংজ্ঞায়িত করুন এবং আপনার বিদ্যমান মেট্রিক সতর্কতার পাশাপাশি স্ল্যাক, পেজারডিউটি, ইমেল, এবং ওয়েবহুকগুলিতে বিজ্ঞপ্তি পাঠান।

ফাইলসিস্টেম-ভিত্তিক স্টোরেজ

ডিফল্ট একক-বাইনারি মোড ডিস্কে একটি ডকার ভলিউমে চাঙ্ক এবং TSDB সূচক সংরক্ষণ করে, শুরু করার জন্য কোনো বাহ্যিক অবজেক্ট স্টোরের প্রয়োজন ছাড়াই।

কেন Hostinger-এ Grafana Loki রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

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