এক ক্লিকে Docspell স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড ডকুমেন্ট সংগঠক যা স্ক্যান, ইমেল এবং পিডিএফ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্যাগ করে এবং সেগুলিকে সম্পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধানযোগ্য করে তোলে।
Docspell-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Docspell দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Docspell হলো একটি ওপেন-সোর্স সেল্ফ-হোস্টেড ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভার যা স্ক্যান করা, ডাউনলোড করা বা ই-মেইল করা কাগজের স্তূপের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ইনকামিং ফাইলগুলিতে OCR চালায়, NLP ব্যবহার করে তারিখ, চিঠিপত্র এবং পরিমাণ এক্সট্র্যাক্ট করে, এবং মূল ডকুমেন্টের পাশাপাশি স্ট্রাকচার্ড মেটাডেটা সংরক্ষণ করে যাতে পুরো আর্কাইভটি ফুল-টেক্সট সার্চযোগ্য হয়ে ওঠে। ট্যাগ, কাস্টম ফিল্ড, ফোল্ডার এবং সেভ করা কোয়েরি বহু বছর ধরে পারিবারিক কাগজপত্র, ফ্রিল্যান্স ইনভয়েস বা ছোট ব্যবসার রেকর্ড পরিচালনা করাকে ব্যবহারিক করে তোলে।
আপনার নিজের VPS-এ Docspell সেল্ফ-হোস্ট করা সবচেয়ে সংবেদনশীল কাগজপত্র — ট্যাক্স রেকর্ড, মেডিকেল বিল, আইনি নথি, সরকারি ফর্ম — একটি SaaS ডকুমেন্ট সার্ভিসের পরিবর্তে আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোর মধ্যে রাখে। ডেপ্লয়মেন্টে স্টোরেজের জন্য PostgreSQL, ফুলটেক্সট সার্চের জন্য Solr, এবং OCR ও রূপান্তরের জন্য Docspell রেস্ট সার্ভার প্লাস joex ওয়ার্কার অন্তর্ভুক্ত থাকে, যেখানে প্রথমবার ভিজিট করে সাইনআপ করার মাধ্যমে ডকুমেন্ট আর্কাইভের মালিকানা থাকা অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়।
Docspell-এর মূল ফিচারগুলো
OCR + NLP আহরণ
প্রতিটি স্ক্যানে OCR চালায়, তারপর তারিখ, চিঠিপত্র, পরিমাণ এবং পরিচিতিগুলি বের করে যাতে প্রতিটি নথি ইনবক্সে ইতিমধ্যেই পূর্ব-শ্রেণীবদ্ধ অবস্থায় আসে।
পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান
সোলার-সমর্থিত পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান প্রতিটি নথিতে — চালান, চুক্তি, রসিদ, মেইল সংযুক্তি — ট্যাগ, ফোল্ডার এবং ক্ষেত্র দ্বারা ফিল্টার সহ।
ইমেল এবং ফোল্ডার ইনজেস্ট
IMAP এর মাধ্যমে মেইলবক্স অ্যাটাচমেন্ট টানুন, স্ক্যানার থেকে HTTP আপলোড গ্রহণ করুন, এবং SCP বা rsync এর মাধ্যমে ড্রপ করা ফাইলগুলির জন্য একটি ডিরেক্টরি পর্যবেক্ষণ করুন।
ট্যাগ এবং কাস্টম ক্ষেত্রসমূহ
নথিগুলিকে ট্যাগ, সংস্থা লেবেল, কাস্টম ক্ষেত্র (পরিমাণ, চুক্তির তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ) এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিফ্রেশ হওয়া সংরক্ষিত অনুসন্ধানগুলি দিয়ে টীকাযুক্ত করুন।
বহু-ব্যবহারকারী এবং বহু-টেন্যান্ট
প্রতিটি "কালেক্টিভ" একটি বিচ্ছিন্ন কর্মক্ষেত্র যার নিজস্ব ব্যবহারকারী, নথি এবং মেটাডেটা রয়েছে যাতে পরিবার বা ছোট দলগুলি ডেটা অতিক্রম না করে একটি ইনস্ট্যান্স শেয়ার করতে পারে।
ডকুমেন্ট রূপান্তর
ইনবাউন্ড HTML, অফিস, ছবি এবং ইমেল ফাইলগুলিকে WeasyPrint, Unoconv, এবং Tesseract-এর মাধ্যমে অনুসন্ধানযোগ্য PDF-এ রূপান্তর করে একটি অভিন্ন আর্কাইভের জন্য।
কেন Hostinger-এ Docspell রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
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Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।