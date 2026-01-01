সম্ভবত এক ক্লিকে ইনস্টলেশন স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স পার্সোনাল ফাইন্যান্স এবং ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন যা আপনার আর্থিক ডেটা সম্পূর্ণরূপে আপনার সার্ভারে রাখে।
Maybe-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Maybe দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Maybe হলো একটি সম্পূর্ণ ওপেন-সোর্স পার্সোনাল ফাইন্যান্স এবং ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম, যা প্রাথমিকভাবে একটি ভেঞ্চার-ব্যাকড স্টার্টআপ হিসেবে তৈরি হয়েছিল এবং পরে AGPLv3 এর অধীনে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি নেট ওর্থ ট্র্যাকিং, ট্রানজেকশন ক্যাটাগরাইজেশন এবং বাজেট প্ল্যানিং সহ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ইনভেস্টমেন্ট পোর্টফোলিও, রিয়েল এস্টেট এবং দায়বদ্ধতাগুলিকে একটি ড্যাশবোর্ডে একত্রিত করে। ঐচ্ছিক OpenAI ইন্টিগ্রেশন AI-চালিত আর্থিক অন্তর্দৃষ্টি যোগ করে, সেগুলিকে বাধ্যতামূলক না করেই।
আপনার নিজের VPS-এ Maybe স্থাপন করার অর্থ হলো আপনার সংবেদনশীল আর্থিক ডেটা কখনোই তৃতীয় পক্ষের সার্ভারের মাধ্যমে যায় না, আপনি পুনরাবৃত্ত SaaS ফি এড়াতে পারেন, এবং বাণিজ্যিক প্ল্যাটফর্মগুলি যে সম্পূর্ণ এক্সপোর্ট এবং কাস্টমাইজেশন ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে, সেগুলি আপনি ধরে রাখতে পারেন।
Maybe-এর মূল ফিচারগুলো
নেট ওয়ার্থ ট্র্যাকিং
ঐতিহাসিক প্রবণতা এবং বহু-মুদ্রা সমর্থন সহ সমস্ত অ্যাকাউন্ট এবং সম্পদ একটি ড্যাশবোর্ডে একত্রিত করুন।
বিনিয়োগ পোর্টফোলিও
প্রধান ব্রোকারেজ থেকে স্বয়ংক্রিয় সিঙ্ক এবং রিয়েল-টাইম আপডেটের মাধ্যমে স্টক, ক্রিপ্টো এবং অন্যান্য বিনিয়োগ নিরীক্ষণ করুন।
লেনদেন শ্রেণীকরণ
স্মার্ট নিয়ম এবং ঐচ্ছিক এআই-চালিত অটোমেশন খরচ শ্রেণীবদ্ধ করে যাতে বাজেট ম্যানুয়াল প্রচেষ্টা ছাড়াই নির্ভুল থাকে।
সম্পূর্ণ তথ্য গোপনীয়তা
আর্থিক ডেটা শুধুমাত্র আপনার VPS-এই থাকে — কোনো তৃতীয় পক্ষের প্রবেশাধিকার নেই, কোনো বিজ্ঞাপন বিশ্লেষণ নেই, কোনো SaaS সাবস্ক্রিপশন ফি নেই।
এআই আর্থিক অন্তর্দৃষ্টি
আপনার নিজস্ব OpenAI API কী ব্যবহার করে কথোপকথনমূলক আর্থিক পরামর্শ এবং স্বয়ংক্রিয় শ্রেণীকরণ পরামর্শ আনলক করুন।
কেন Hostinger-এ Maybe রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।