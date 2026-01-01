এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে OneTimeSecret স্থাপন করুন।
পাসওয়ার্ড এবং সংবেদনশীল ডেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধ্বংসকারী লিঙ্কের মাধ্যমে শেয়ার করুন যা শুধুমাত্র একবার দেখা যাবে।
OneTimeSecret-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
OneTimeSecret দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
OneTimeSecret আপনাকে সংবেদনশীল তথ্য — পাসওয়ার্ড, API কী, ব্যক্তিগত বার্তা — এমন লিঙ্কের মাধ্যমে শেয়ার করতে দেয় যা একবার দেখার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে যায়। প্রাপক লিঙ্কটি খোলার সাথে সাথে, গোপনীয় তথ্য সার্ভার থেকে স্থায়ীভাবে মুছে যায়, কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে না।
আপনার নিজের VPS-এ OneTimeSecret স্ব-হোস্ট করার অর্থ হল শেয়ার করা গোপনীয় তথ্য কখনও তৃতীয় পক্ষের পরিকাঠামোতে পৌঁছায় না। আপনি এনক্রিপশন, ডেটা ধরে রাখার নীতি এবং অ্যাক্সেস লগ নিয়ন্ত্রণ করেন, যা এটিকে এমন দলগুলির জন্য আদর্শ করে তোলে যারা শংসাপত্র, গ্রাহকের ডেটা বা ইমেল বা চ্যাটের জন্য খুব সংবেদনশীল এমন কোনো তথ্য পরিচালনা করে।
OneTimeSecret-এর মূল ফিচারগুলো
স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধ্বংসকারী লিঙ্ক
প্রথমবার দেখার পর প্রতিটি গোপনীয়তা তাৎক্ষণিকভাবে মুছে ফেলা হয়, যা নিশ্চিত করে যে সংবেদনশীল ডেটা আর অ্যাক্সেস করা যাবে না।
পাসফ্রেজ সুরক্ষা
একটি ঐচ্ছিক পাসফ্রেজ যোগ করুন যাতে শুধুমাত্র উদ্দিষ্ট প্রাপক গোপনীয়তা ডিক্রিপ্ট এবং পড়তে পারে।
কনফিগারযোগ্য মেয়াদ
গোপনীয়তাগুলি সেট করুন যাতে মিনিট, ঘন্টা বা দিনের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, এমনকি যদি সেগুলি কখনও খোলা না হয়।
কোনো রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজন নেই
যে কেউ একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি না করেই গোপনীয়তা তৈরি এবং গ্রহণ করতে পারে, যা দ্রুত শেয়ার করার ক্ষেত্রে বাধা কমায়।
অ্যাডমিন অ্যাকাউন্ট সহায়তা
প্রথম পরিদর্শনে একটি অ্যাডমিন অ্যাকাউন্ট নিবন্ধন করুন যাতে ব্যবহার নিরীক্ষণ করা যায় এবং ওয়েব UI থেকে ইনস্ট্যান্স পরিচালনা করা যায়।
কেন Hostinger-এ OneTimeSecret রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।