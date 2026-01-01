এক ক্লিকে পালস স্থাপন করুন।
Proxmox VE, Proxmox ব্যাকআপ সার্ভার, ডকার, এবং কুবেরনেটিসের জন্য সতর্কতা এবং ঐতিহাসিক মেট্রিক্স সহ রিয়েল-টাইম মনিটরিং ড্যাশবোর্ড।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Pulse দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
পালস হল একটি ওপেন-সোর্স, রিয়েল-টাইম মনিটরিং ড্যাশবোর্ড যা আপনাকে আপনার Proxmox VE ক্লাস্টার, Proxmox ব্যাকআপ সার্ভার ইনস্ট্যান্স, ডকার হোস্ট এবং কুবেরনেটিস ওয়ার্কলোডগুলির একটি একক, সমন্বিত ভিউ দেয়। এটি প্রতিটি সংযুক্ত নোডকে ক্রমাগত পোল করে এবং CPU, মেমরি, স্টোরেজ এবং নেটওয়ার্ক মেট্রিকগুলি একটি দ্রুত ওয়েব ইন্টারফেসে স্ট্রিম করে, যাতে আপনি একটি ভার্চুয়াল মেশিন, কন্টেইনার বা ব্যাকআপ ডেটাস্টোরে চাপ সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথেই তা চিহ্নিত করতে পারেন, কোনো বিভ্রাটের পরে নয়।
যেহেতু পালস স্ব-হোস্টেড, তাই প্রতিটি শংসাপত্র এবং মেট্রিক আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে থাকে, কোনো তৃতীয় পক্ষের টেলিমেট্রি বা প্রতি-নোড লাইসেন্সিং ছাড়াই। আপনার নিজের VPS-এ এটি চালানোর ফলে ড্যাশবোর্ডটি অ্যাক্সেসযোগ্য থাকে এমনকি যখন একটি মনিটর করা হোস্ট সমস্যায় পড়ে, এবং কনফিগারযোগ্য থ্রেশহোল্ড অ্যালার্টগুলি ছোট সমস্যাগুলি ডাউনটাইমে পরিণত হওয়ার আগেই ইমেল, ওয়েবহুক বা চ্যাটের মাধ্যমে আপনাকে অবহিত করে।
Pulse-এর মূল ফিচারগুলো
একীভূত Proxmox দৃশ্য
একাধিক প্রক্সমক্স ভিই ক্লাস্টার এবং প্রক্সমক্স ব্যাকআপ সার্ভার ইনস্ট্যান্স একটি ড্যাশবোর্ড থেকে নিরীক্ষণ করুন, প্রতি-ভিএম, প্রতি-কন্টেইনার এবং প্রতি-ডেটা স্টোর মেট্রিক্স সহ।
রিয়েল-টাইম স্ট্রিমিং মেট্রিক্স
লাইভ সিপিইউ, মেমরি, ডিস্ক এবং নেটওয়ার্কের পরিসংখ্যান ওয়েবসকেটের মাধ্যমে ক্রমাগত আপডেট হয়, যাতে লোডের পরিবর্তন ঘটার সাথে সাথেই আপনি তা দেখতে পান।
Docker এবং Kubernetes নিরীক্ষণ
ভার্চুয়াল মেশিন এবং কন্টেইনার জুড়ে একটি সুসংগত চিত্র পেতে আপনার প্রক্সমক্স হোস্টের পাশাপাশি কন্টেইনার এবং পড রিসোর্স ব্যবহার ট্র্যাক করুন।
কনফিগারযোগ্য থ্রেশহোল্ড সতর্কতা
CPU, মেমরি, স্টোরেজ, অথবা তাপমাত্রার উপর সীমা নির্ধারণ করুন এবং সমস্যা বাড়ার আগে ইমেল, ওয়েবহুক, অথবা চ্যাটের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি পান।
এজেন্টবিহীন API পোলিং
পালস এপিআই টোকেন ব্যবহার করে প্রক্সমক্সের সাথে সংযুক্ত হয়, তাই এটি যে নোডগুলি পর্যবেক্ষণ করে সেগুলিতে অতিরিক্ত কিছু ইনস্টল করার দরকার নেই।
কেন Hostinger-এ Pulse রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।